Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 20 de marzo de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 20 de marzo de 2026 ha agraciado al número 03, 05, 11, 20, 28 y 43, siendo el número complementario el 10 y el reintegro el 6.

La Bonoloto de hoy

La Bonoloto de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 20 de marzo de 2026 ha sido para el número 03, 05, 11, 20, 28 y 43, siendo el número complementario el 10 y el reintegro el 6.

En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. En el sorteo de La Bonoloto el precio para jugar es de 1 euro en total, que es la suma de dos apuestas mínimas de 0,50 euros.

Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

La Bonoloto de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 20 de marzo de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 20 de marzo de 2026

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 20 de marzo de 2026

Euromillones comprobar
Euromillones

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 20 de marzo de 2026

Horario y dónde ver el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional
Lotería Nacional

Horario y dónde ver el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional del sábado 21 de marzo 2026

Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE
Sorteo ONCE

Resultados del sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo: Comprueba los premios de hoy 19 de marzo

Comprueba los resultados del sorteo del Cupón Extra del Día del Padre 2026.

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído 4 millones de euros de La Primitiva los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 19 de marzo de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de La Primitiva, ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de este jueves 19 de marzo de 2026 y dónde han sido validados.

Imagen de resultado de Eurodreams

EuroDreams: Resultado de hoy jueves 19 de marzo de 2026

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de marzo de 2026

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de marzo de 2026

Publicidad