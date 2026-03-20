Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 20 de marzo de 2026

El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 20 de marzo de 2026 ha sido para el número 03, 05, 11, 20, 28 y 43, siendo el número complementario el 10 y el reintegro el 6.

En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. En el sorteo de La Bonoloto el precio para jugar es de 1 euro en total, que es la suma de dos apuestas mínimas de 0,50 euros.

Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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