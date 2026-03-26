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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 26 de marzo de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 26 de marzo de 2026 con el que podrás ganar un bote de 600.000 euros.

La Bonoloto de hoy

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Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 26 de marzo de 2026 con un bote de 600.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.

Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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