Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de marzo de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 19 de marzo de 2026 es el 03, 06, 16, 17, 48 y 49, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 9.

La Bonoloto de hoy

La Bonoloto de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El ganador de la Bonoloto de hoy, jueves 19 de marzo de 2026 ha sido para el número 03, 06, 16, 17, 48 y 49, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 9.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE

Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo: Comprueba los resultados de hoy 19 de marzo

Imagen de resultado de Eurodreams

EuroDreams: Resultado de hoy jueves 19 de marzo de 2026

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de marzo de 2026

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026
Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de febrero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 19 de marzo de 2026 en directo

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de marzo de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 19 de marzo de 2026 es el 03, 06, 16, 17, 48 y 49, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 9.

Comprobar Sorteo ONCE: resultado del Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE
ONCE

Comprobar Sorteo ONCE: resultado del Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE del jueves 19 de marzo 2026

El Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE, con un premio principal de 17 millones de euros, es uno de los más esperados del año. Te contamos cómo comprobar el resultado y ver si eres una de las personas afortunadas.

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE del jueves 19 marzo 2026

Premios del Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE

Premios del Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE del jueves 19 de marzo 2026

Horario y dónde ver el Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE

Horario y dónde ver el Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE del jueves 19 de marzo 2026

Publicidad