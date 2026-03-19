Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de marzo de 2026
El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 19 de marzo de 2026 es el 03, 06, 16, 17, 48 y 49, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 9.
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El ganador de la Bonoloto de hoy, jueves 19 de marzo de 2026 ha sido para el número 03, 06, 16, 17, 48 y 49, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 9.
Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.
Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.
Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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