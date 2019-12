Las árbitras españolas denuncian su situación: "Un niño me amenazó de muerte"

Los insultos y las actitudes machistas contra las árbitras españolas son cada vez más habituales en el fútbol. "Qué mala eres" o "dedícate a otra cosa" son algunos de los comentarios a los que, jornada tras jornada, se enfrentan estas mujeres.

Algunas, ya llegan incluso a tomarse estas actitudes de los aficionados desde la grada con resignación. "Un padre estuvo persistentemente insultándome y al final salí del partido llorando", ha narrado Sara Pérez, árbitra de baloncesto.

Por suerte, no todos los niños toman de ejemplo los comportamientos de sus padres. Las colegiadas cuentan cómo algunos recriminan estas actitudes llegando incluso a pedirles que se callen. "Yo lo he visto en los campos. Dicen "papá cállate que al árbitro no se le habla"", cuenta la árbitra de rugby Tatiana Yunta.

Pero algunos casos han llegado hasta el punto más extremo. Andrea dejó el arbitraje tras una experiencia muy traumática en un partido de benjamines. "Un niño tan pequeño me había amenazado de muerte. El entrenador no me dejaba en paz y cuando saliera me tenía que encontrar con los padres", ha relatado.

Lo más grave de todo es que, tal y como cuentan las árbitras, las propias mujeres aficionadas también son autoras de este tipo de comentarios.