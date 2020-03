Vox pide que se cierren las fronteras para “defender la soberanía” de España ante el coronavirus

Más información Un estudiante de la Universidad Complutense de Madrid da positivo por coronavirus

El portavoz de Vox en la comisión de Sanidad, Juan Luis Steegmann, señaló este lunes que España "tendría que haber cerrado las fronteras con China" y demás países afectados por el coronavirus porque "hay momentos en los que un país tiene que defender su soberanía".

Así lo aseguró en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, preguntado por la posibilidad de restringir viajeros de países como China o Italia, teniendo en cuenta que este último pertenece al espacio Schengen, donde hay libertad de movimientos para las personas.

"Creemos que el Gobierno no entiende la doctrina de los vasos comunicantes", prosiguió. "Tendría que haber obstruido el orificio, no tenía que haber dejado pasar el líquido infeccioso". Steegmann denunció que el Gobierno "no restringió ni restringe la llegada de viajeros de China, Italia o Corea de Sur, que vienen como de excursión y picnic a España y ven, sorprendidos, que en Barajas no hay medidas de contención".

Además, el parlamentario de Vox se mostró partidario de restringir la movilidad interna en España, aunque no concretó de qué forma pretender hacerlo. "Ahora nos toca lidiar con el virus, pero cerrando el grifo y diciendo al Gobierno de España que tiene que tomar medidas de contención y mitigación", recalcó.

Por su parte, el portavoz del grupo en la Comisión de Trabajo, Juan José Aizcorbe, abordó el impacto económico de la epidemia y advirtió de que en España "no hay margen de maniobra" por el déficit que ya se ha creado, debido en su opinión a los "viernes sociales” del Gobierno de Pedro Sánchez, como dio en llamar el Ejecutivo sus decretos de esta índole antes de las elecciones generales de abril de 2019.