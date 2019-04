"Un, Vox, tres...Abascal responde de una vez", otro vídeo contra Vox

Si algo sabe Vox es que Internet es una plataforma de difusión en la que se pueden arañar muchos votos. El líder de esta formación, Santiago Abascal, a penas se deja ver en medios de comunicación, su campaña se centra en las redes sociales.

A través de ellas está circulando “Un, VOX, tres... Abascal responde de una vez”, un vídeo basado en el mítico concurso "Un, dos, tres" de Narciso Ibáñez Serrador. Pero en este vídeo Abascal no queda en muy buen lugar. Es un montaje donde evita responder a las preguntas “¿cómo se elaboran los presupuestos”, “¿de dónde sale el dinero de las pensiones?”, entre otras.

"La verdad que no tengo mucho conocimiento", "es algo de lo que no he reflexionado" o "Viva España", son algunas de las respuestas.

La música de este programa se mezcla con las imágenes de la intervención del líder de Vox en un desayuno informativo en el Club Siglo XXI, el pasado 18 de enero en Madrid.

Quién estará detrás de este vídeo todavía es una incógnita. Aunque el Partido Popular lo ha difundido a través de su canal oficial de WhatsApp. Las Elecciones Generales del próximo 28 de abril cada vez están más cerca y los partidos ya están sacando su artillería propagandística.

Pero no es el único vídeo de este estilo que vemos en las últimas semanas. En otro vídeo protagonizado por los conocido personajes Epi y Blas de 'Barrio Sésamo', explicaban la importancia de votar al Partido Popular en vez de a Vox, porque votar a este partido es como si se votar a Pedro Sánchez.