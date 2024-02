El vocal Macías, sobre las declaraciones contra los jueces: "Todo ataque debe seguirse de una respuesta contundente"

Nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial han reclamado la celebración de un Pleno extraordinario para condenar las duras declaraciones contra los jueces que el pasado martes se vertieron en el Congreso de los Diputados. Critican el "mutismo" de Francina Armengol frente a los insultos a los jueces y piden una reacción ante la "la aquiescencia y mutismo" de la presidenta de las Cortes frente a las descalificaciones.

Los jueces se revuelven ante las acusaciones de prevaricación que todos los socios del Gobierno, sin excepción, lanzaron contra ellos en el debate de la amnistía. José María Macías, vocal del CGPJ, es uno de los firmantes de esa solicitud para que se responda a las acusaciones de prevaricación que todos los socios del Gobierno lanzaron contra ellos en el debate de la amnistía

Ver señalados a sus compañeros en sede parlamentaria le provoca "tristeza y una inmensa preocupación". "Esta actitud revela el escasísimo respeto a las exigencias del Estado de derecho y la independencia del poder judicial", ha asegurado. Considera que los diputados aprovecharon la tribuna de "manera miserable para degradar la opinión pública sobre los jueces".

"Esto no es ninguna broma. Es peligroso para el correcto funcionamiento del estado y para la división de poderes", ha declarado. Y ha comentado que le hiere de forma especial la permisividad de la presidenta del Congreso: "Me parece una actitud imperdonable", ha lamentado.

"Es una actitud constante, persistente y constante de ataque. No basta con las palabras del ministro Bolaños fuera del hemiciclo", por lo que piden la celebración de un Pleno extraordinario. "Debe quedar claro que todo ataque debe seguirse de una respuesta contundente", ha afirmado. "Si no respondiéramos no estaríamos cumpliendo nuestra función como consejo", ha zanjado.

Mediación europea

Nicolas Reynders se reunió el pasado miércoles con ministro de la Presidencia y al portavoz del PP europeo, Félix Bolaños, con el objetivo de desbloquear la renovación del CGPJ. Preguntado por si confía en que gracias a la mediación de Bruselas se logre un acuerdo en renovación del CGPJ, el magistrado Macías ha respondido: "Como todo abogado prudente, trabajo para lo mejor, pero me preparo para lo peor". "Es una buena noticia que se ha producido la reunión", pero asegura que está "expectante".

"Seré prudente y me mantendré expectante", ha concluido María Macías.