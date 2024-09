Vicente Vallés: "Se pone de manifiesto la dificultad de Moncloa para mantener unidos en torno a Sánchez a los que le hicieron presidente"

Hace ya años que Venezuela es asunto de polémica en la política española. El último episodio es el asilo que el gobierno ha concedido a Edmundo González, el candidato de la oposición al chavismo. Episodios como este vienen a recrudecer las tensiones entre el gobierno y la oposición. Y también ha puesto de manifiesto las dificultades de Moncloa para mantener unidos en torno a Pedro Sánchez a los partidos que le hicieron presidente.

Ya no es una novedad que el Gobierno pierda votaciones en el parlamento, y que alguno de sus socios vote con la oposición. El último ha sido el PNV, en la proposición del PP sobre Venezuela. Pero antes, ya lo hizo el partido de Puigdemont, cuando se votó el techo de gasto para los presupuestos.

La duda es cómo gestionará Moncloa esta situación, para que Sánchez siga en el poder. De momento, sí sabemos que el PNV, a pesar de algún desliz, sigue siendo un aliado fiel del presidente. Pero no están asegurados los siete votos de Puigdemont, que exige contrapartidas en una materia muy delicada, que es competencia del Estado: la inmigración. El gobierno dice que no cederá. Pero no es la primera vez que dice algo así.

