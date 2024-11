Vicente Vallés: "Si alguien auguraba decisiones audaces, no ha acertado. Mazón no se va"

En el día decimo séptimo después de la DANA de Valencia, se esperaba con interés lo que pudiera decir el presidente autonómico en su comparecencia parlamentaria. La expectación aumentó después de que Feijóo anunciara días antes que mucha gente se sentiría parcialmente reconfortada después de escuchar lo que tuviera que decir Carlos Mazón. Las esperanzas de Feijóo sobre la gente parcialmente reconfortada se han mostrado algo exageradas. Incluso, desmesuradas.

Si alguien auguraba decisiones audaces, no ha acertado. Mazón no se va. Mazón no cesa a ningún miembro de su gobierno, al menos de momento. De hecho, Mazón amplía su gabinete. Mazón reconoce errores, pero sobre todo de otros. Y Mazón aplaza decisiones personales sine die, y con condiciones que solo él se considerará capacitado para decir si las cumple o no.

El presidente valenciano ha plantado cara a la oposición, prometiendo no presentarse a la reelección si es incapaz de liderar la recuperación de Valencia. Es una especie de segunda oportunidad que Mazón se concede a sí mismo, mientras el PP nacional opta por no valorar la intervención de su líder valenciano, lo que, de por sí, ya es una valoración.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com