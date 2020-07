El PP de Valencia pide "plantar cara" a Rajoy para que las inversiones sean "equitativas"

Alfonso Rus, cree que ya es hora, y hay que "plantar cara" a Mariano Rajoy, o a "quien sea" para que, tanto las inversiones y como los Presupuestos Generales del Estado sean "equitativos" entre todas las comunidades.

Durante un evento en el Hotel Las Arenas de Valencia, Rus ha asegurado que competir con el resto de comunidades por las inversiones "es malo", pero ve necesario reclamar las mismas inversiones que los demás, "ni más ni menos".

Tras recordar el papel del Partido Popular valenciano en la victoria electoral de Rajoy, ha dicho que cuando las inversiones y los presupuestos no son equitativos no hay que recordar estas cuestiones, sino "ir allí y plantar cara a Mariano o a quien sea".

Ahí radica "el liderazgo" y eso es lo que le consta que está haciendo el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a quien ha instado a pedir lo mismo que se reivindicaba cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero.

En cuanto a las quejas por la financiación autonómica, afirmó que "si lo decíamos antes, hay que decirlo ahora. Si antes lo decíamos por decirlo, significa que estábamos mintiendo a la ciudadanía. Lo que hay que hacer es aclararlo, levantar la bandera e ir donde haga falta", ha defendido el también presidente de la Diputación, diputado autonómico y alcalde de Xàtiva.

Hacen falta muchas inversiones pero en su opinión, aunque no hay que "agachar la cabeza", es necesario "estar tranquilos porque la situación económica que hay es muy dura, muy mala".

Se ha mostrado partidario de negociar con los bancos un aplazamiento de cinco años para la devolución de la deuda de la Administración, con el fin de que las arcas públicas puedan "coger oxígeno".

"Primero tienen que pagar a las asociaciones, luego a los empresarios y si no sobra nada para invertir pues no se invierte, pero lo que se debe hay que pagarlo; de lo contrario no tendremos credibilidad", ha asegurado Rus.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quiere "dar la cara y pagar a todos" y "solucionará" el problema porque de lo contrario, según Rus, "políticamente lo vamos a pasar mal, y sobre todo moralmente".

Tras defender que a los políticos "se les debe obligar a gestionar lo mejor posible", ha reconocido que las imputaciones de varios miembros de su partido "no hacen bien", pero es partidario de "dejarlo" hasta que haya una sentencia.

Ha destacado que "gracias a haber estado imputado", Jorge Bellver es ahora portavoz del PP en Les Corts, y ha dicho que no va a sacar a Rafael Blasco de la ejecutiva provincial hasta que el juez decida porque "la presunción de inocencia tiene que estar ahí".

Al respecto, ha explicado que la salida de Enrique Crespo como vicepresidente de la Diputación tras su imputación en el caso Emarsa fue una decisión personal. "Vino a mi despacho a decirme que su hijo había tenido un problema en el colegio y que no valía la pena" continuar en el cargo.

Ha lamentado que Crespo, sobre quien no le consta que hiciera nada de lo que se le acusa en el caso Emarsa, ha estado dos años "sin poder ir a declarar" y recibiendo "linchamientos", algo que el propio Rus "no aguantaría por lo que cobran los políticos" como él, que ha cifrado en "2.000 y pico euros".