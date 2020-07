Unidas Podemos propone regularizar a todos los 'sin papeles' que estuvieran en España al inicio del estado de alarma por el coronavirus

Unidas Podemos presentó en el Congreso una proposición para regularizar a los aproximadamente 600.000 inmigrantes sin autorización de residencia que vivieran en España el 14 de marzo, día en que se declaró el estado de alarma. Lo anunció el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, donde también lanzó otra propuesta: otorgar la nacionalidad española a todos los extranjeros que hayan trabajado en alguno de los servicios declarados esenciales por el propio decreto que declaró el estado de alarma.

Sin hablar con el PSOE

Echenique, que no ha querido hablar de la polémica del caso Dina, reconoció que es difícil cuantificar ahora a cuántas personas afectaría esta segunda medida, pero enumeró sectores como el sanitario, el cuidado de personas dependientes o mayores, el de transportes o la producción de alimentos. No obstante, apuntó que trasladó un “documento abierto” sobre ambas propuestas al resto de grupos parlamentarios, comenzando por el PSOE y siguiendo por el resto, conocedor de que hay posiciones distintas al respecto e “invitándoles a dialogar y buscar puntos comunes”. Reconoció que esta iniciativa estará sometida al protocolo de colaboración legislativa entre el PSOE y Unidas Podemos, pero apuntó que su grupo no esperará a la reunión de la comisión de seguimiento del pacto para presentarla. “Si es un punto en el que pensamos distinto, lo gestionaremos y lo hablaremos con la misma normalidad con la que hemos gestionado otros asuntos”, avanzó.