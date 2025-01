La UCO busca un sobre que Delcy entregó a Aldama que podría tener información sensible que afectaría a Pedro Sánchez

Un sobre podría contener información sensible vinculada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Antena 3 Noticias ha tenido acceso al documento, que figura en el sumario de la causa de los hidrocarburos y que se habría entregado en un entorno de alto interés político. El sobre fue remitido inicialmente por el ministro del Petróleo venezolano a Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país. Según la documentación del caso, Rodríguez habría entregado posteriormente el sobre a Víctor de Aldama, empresario español implicado en la trama.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que el contenido del sobre podría ser clave en la investigación. Fuentes cercanas aseguran que dos miembros de la red de corrupción, incluyendo a un comisionista español, intercambiaron el documento para evitar que fuera descubierto en los registros oficiales. Sin embargo, por el momento, no se han revelado detalles específicos sobre el contenido del sobre.

Según informa a Europa Press la UCO señala que Víctor de Aldama recibió el sobre el 4 de febrero de 2020, apenas dos semanas después de la polémica escala de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Este detalle refuerza la sospecha de que el sobre podría contener información sensible relacionada con operaciones de alto interés político y económico.

Mensajes entre Aldama y Escolano

En mensajes intercambiados entre De Aldama y Escolano, el empresario pidió a su hombre de confianza fotografías del sobre. Las imágenes, según detalla la Guardia Civil, muestran sellos oficiales que confirman su recepción en la Vicepresidencia de Venezuela y su entrega posterior a De Aldama. Sin embargo, el sobre ya no fue encontrado en una inspección llevada a cabo en diciembre de 2024. "Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor DE Aldama el día 4 de febrero de 2020", reseña la UCO.

Los investigadores creen que De Aldama optó por no guardar documentos comprometedores en su domicilio o lugar de trabajo, debido a las causas judiciales abiertas en su contra. En su lugar, delegó esta tarea a Escolano, quien habría ocultado el material en su vivienda. Además, se sabe que ambos se reunieron en Calatayud el 30 de noviembre de 2024, posiblemente para devolver la documentación. "Considerando las actuaciones judiciales en las que se encontraba (De Aldama) inmerso en el momento de la conversación, resultaría lógico que optara por no almacenar documentación de carácter sensible en su domicilio o en su lugar de trabajo, delegando su custodia a una persona de su máxima confianza, como en este caso sería Luis Alberto Escolano, quien pudiera resguardar dicha documentación en su propio domicilio", indica.

El caso de los hidrocarburos está estrechamente vinculado a "Money Flight", una operación de lavado de dinero mediante sobornos y fraudes relacionados con PDVSA. Aunque aún no se ha esclarecido el contenido del sobre, la UCO apunta que podría tratarse de información vinculada a estas actividades.

