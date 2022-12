Tribunal Constitucional: Última hora de la reforma y reacciones hoy, en directo

La portavoz de la Comisión Ejecutiva y Federal del PSOE y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha advertid que en ningún país de Europa ha ocurrido una decisión como la del Tribunal Constitucional en la que se prive al Parlamento de su "posibilidad de votar" y ha asegurado que ahora estudiarán los argumentos que ha dado la corte de garantías, aunque en primer lugar acatarán la resolución por lealtad institucional.

"Una situación que no había pasado no solamente en España, sino en ningún país de Europa. No hay ningún antecedente que el Tribunal Constitucional prive al Senado de su posibilidad más elemental, como es la de poder votar una ley", ha afirmado Alegría.