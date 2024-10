La Guardia Civil registra el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por orden del Supremo

El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado ha ordenado a la Guardia Civil la entrada y registro en el despacho de Álvaro García Ortiz. Hasta allí se han trasladado los agentes para inspeccionar el lugar e incautar sus dispositivos electrónicos. Además, el Alto Tribunal ha decretado el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes.

La entrada y registro se iba a practicar a "partir de las 10.00 horas del día 30 de octubre de 2024 y durante las horas que resultaren precisas". Fuentes jurídicas confirman que ya se ha efectuado el registro.

El magistrado investiga a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "La fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, está representada por la Abogacía del Estado", dice el auto, recogido por Europa Press.

Aunque no se tiene constancia de que el fiscal general del Estado disponga de los servicios de un abogado. "No consta representación alguna por parte de Álvaro García Ortiz, por lo que procede requerirle para que designe profesionales que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión".

Según fuentes fiscales consultadas por Europa Press será la misma Abogacía del Estado la que se haga cargo de la defensa del fiscal general del Estado en este procedimiento judicial.

El juez instructor del caso trasladó a las acusaciones populares personadas (Fundación Foro Libertad y Alternativa, Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)) a que se pronuncien sobre su posible agrupamiento en el plazo de cinco días.

Por otro lado, dejó pendiente de pronunciamiento las diligencias que ha pedido practicar a la acusación particular -la pareja de la presidenta madrileña- así como la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias.

Registran el despacho en busca de documentos, móviles y correos

Los agentes han registrado el despacho del fiscal general del Estado, cumpliendo con la orden del juez del Supremo que investiga a Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos. Han buscado documentos, móviles y correos electrónicos por orden del Supremo.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha ordenado esta diligencia "al objeto de proceder a la intervención de todos aquellos dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos que pudieran tener relación con un delito de revelación de secretos" que le atribuye la pareja de la presidenta de Madrid.

Se autoriza "la intervención de documentación en soporte papel o informático que tengan relación directa con los hechos investigados" y también la "intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente", de "cualquier tipo de material" que haya podido "ser empleado o que pudiera servir como indicios o pruebas de la comisión de los hechos objeto de la investigación".

Además, el juez ha acordado permitir a los agentes la aprehensión del móvil del fiscal general así como otros dispositivos informáticos/telemáticos que pudiera portar y se ha autorizado también el volcado de las cuentas de correo electrónico, perfiles de redes sociales u otros repositorios de información en internet.

