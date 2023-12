Sumar plantea cambiar el nombre de la cámara baja y llamarla 'Congreso' a secas

PSOE y Sumar plantean la transformación feminista del Congreso. Esta propuesta incluye una guía de lenguaje inclusivo para que todos los documentos de la cámara se escriban con una mirada más feminista.

En Sumar proponen incluso cambiar del nombre del emplazamiento y prescindir de la parte 'de los diputados'. Para ello habría que reformar la Constitución y eso obliga a poner de acuerdo a PP y PSOE, dado que tienen que estar a favor 3/5 partes.

Una de las opciones sería suprimir 'de losdiputados' y quedara solo la palabra 'Congreso'. Otra, incorporar el femenino para que acabe llamándose 'Congreso de los diputados y de las diputadas'. El objetivo es transformarla en una cámara más inclusiva y, como ha defendido Marta Lois desde Sumar, "hacerla más feminista y despatriarcalizarla".

La portavoz de Sumar ha añadido que "en términos organizativos", la política se piensa mucho "desde el mundo de los hombres".

Desde la formación de Yolanda Díaz, han advertido que la Constitución "no es un jarrón chino" y defiende que sería un cambio que la ajusta a la España actual.

Íñigo Errejón, ha explicado ante los medios que "la Constitución es una herramienta para entendernos, así que la Constitución no se tiene que parecer a lo que nuestros padres o nuestros abuelos dijeron, sino a lo que nosotros somos y así será más útil, pareciéndose a la España que somos en el sigloXXI y no a la que fuimos hace 40 o 50 años. Son cambios menores que adecuan la constitución al país que ya somos y a mí me parece bien".

Sobre si le parecería correcto que el PP votase a favor de esta posible propuesta, ha sentenciado que "la derecha nunca se suma, pero luego usa los avances".

Otros precedentes

En 2016, Podemos y Compromís proponían entonces suprimir 'de los diputados' del nombre de la cámara. Generó una amplia controversia y Celia Villalobos (PP) llegó a pronunciarse expresando que le "parece una tontería".