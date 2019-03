Sonia Castedo anuncia que deja la alcaldía de Alicante

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), imputada en dos causas judiciales de supuesta corrupción urbanística, ha anunciado que deja el cargo a través de un mensaje en su perfil de la red social Facebook. "Hoy, dejo mi cargo como alcaldesa y doy por finalizada una importante etapa, en la que toda la ciudad de Alicante me ha hecho sentirme muy feliz", señala Castedo.

Según explica en su cuenta, "hace tiempo" decidió que fuera hoy, día de su cumpleaños (44), cuando anunciara "algo que iba a significar un antes y un después" en su vida, y da las gracias "a todos, absolutamente a todos", por permitirle alcanzar "el sueño" de ser la alcaldesa de la ciudad.

"Hubiera podido seguir aguantando y demostrando que jamás, jamás, he hecho nada deshonesto, pero mis hijas no pueden, no deben y no quieren vivir situaciones injustas que ningún ser humano se merece", afirma Castedo, quien añade que seguirá siempre "interactuando" y al lado y a disposición de los ciudadanos.

"Tomo esta decisión, difícil y meditada durante mucho tiempo, porque por encima de mi figura como alcaldesa, está una persona que es mujer y madre de dos niñas a las que tengo que proteger. No creo que sea necesario decir nada más. Reitero mi eterno agradecimiento a todos los alicantinos", explica. Castedo reivindica que ha entregado parte de su vida a esta ciudad, y que a cambio ha recibido "lo más grande que se puede tener", que es "el cariño" de su gente.