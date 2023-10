El Senado aprueba una moción contra la amnistía propuesta por el PP y que el PSOE ha votado en contra

El Senado aprueba una iniciativa que censura una hipotética ley de amnistía. La moción ha sido propuesta por el Partido Popular. Los grupos parlamentarios han votado a favor, excepto el PSOE, que ha votado en contra y considera que es una moción "para la confrontación".

La moción ha salido adelante con los votos de PP, Vox y UPN, es decir, 139 votos a favor y 107 senadores en contra, entre ellos los del PSOE, ERC-Bildu, Junts, PNV y Sumar, entre otros.

En la Cámara Alta es donde los de Feijóo cuentan con la mayoría absoluta -no así en el Congreso-. Esto se produce después de que el líder del Partido Popular fracasara en su investidura y el rey Felipe VI le encargue al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la posibilidad de formar Gobierno.

Para defender esta moción, el PP ha confiado en su senador por León, Antonio Silván, que ha expresado su rechazo a esta posible amnistía y al referéndum que mantienen los independentistas como condición para investir a Pedro Sánchez.

"Lo que en estos días estamos viviendo en España no va de partidos, no va de bloques, no va de territorios, va de valores, de principios, de derechos", manifestaba en alusión al encuentro entre Carles Puigdemont y la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Para que Sánchez pueda ser reelegido como jefe del Ejecutivo necesita apoyos, puesto que el Partido Socialista fue la segunda lista más votada en las elecciones generales de 23J y no alcanzó los escaños necesarios para gobernar en solitario. Por tanto, el PSOE necesitaría el apoyo de Sumar, Junts, ERC, etc.

El PSOE, en contra: "Es una confrontación, que nos dejen trabajar"

Los partidos independentistas catalanes han subido el precio de sus votos y han enfriado la reelección de Sánchez como presidente del Gobierno de España. Exigen amnistía y autodeterminación. Sin embargo, fuentes socialistas ya han manifestado su rechazo a convocar un referéndum en Cataluña.

Además, califican esta iniciativa como una "confrontación". "No cuenten con nosotros para la confrontación porque nosotros estaremos para el diálogo", decía la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados.

"Los socialistas vamos a seguir trabajando para rehacer lo que se rompió (...) que es la convivencia y es el reencuentro entre catalanes y entre catalanes y el resto de españoles, y les pido que nos dejen trabajar", ha añadido.

Sánchez evitar pronunciar la palabra amnistía

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, evita la palabra amnistía pero defiende la "generosidad" en Cataluña, aunque rechaza el referéndum de autodeterminación que reclaman desde ERC y Junts.

"Hacer política implica generosidad, implica compromiso con tu país y implica lógicamente liderazgo", ha sostenido Sánchez tras recibir el encargo del Rey de intentar formar gobierno. Considera que los ciudadanos quieren vivir en un país "cohesionado" y no "fragmentado".

Este mismo miércoles comenzará a reunirse con los partidos políticos, excepto Vox.