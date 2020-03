Santiago Abascal, en su visita a Washington: "Se nos ha trasladado la preocupación de que Pablo Iglesias vaya a estar involucrado en el CNI"

Santiago Abascal, el líder de Vox , es conocido en Estados Unidos como 'el Trump de España'. Rotativos estadunidenses lo definieron así en sus portadas y titulares, días después de las elecciones del 10N. Y es que sus ideales políticos son, a menudo, comparados con los del presidente Donald Trump. Su manera de comunicar los mensajes a través de las redes sociales, también.

A tan sólo unas calles de la Casa Blanca y horas antes de participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la mayor convención de estas características del mundo, nos atendía en exclusiva para Antena 3 y La Razón.

Desde el jueves de esta semana y hasta el jueves de la siguiente, Abascal y una parte de su equipo - que incluye al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros y el eurodiputado Hermann Tertscg - tienen previsto completar una agenda de visitas y contactos en la capital de EEUU, que incluye la participación en la conferencia de CPAC y reuniones con miembros de la Administración Trump. El presidente estadounidense también participa en esta cita anual, clave en este año con las elecciones presidenciales.

¿Qué puede destacar de su agenda y contactos de esta semana en la capital de Estados Unidos?

Estamos invitados por CPAC, que representa la convención conservadora más importante del mundo y donde mantenemos contactos con personalidades de la política norteamericana e Hispanoamericana, con Think Tanks y fundaciones conservadoras. En estos momentos hay una gran preocupación por España y VOX tiene el deber de entablar contactos para dar tranquilidad a aquellas personas que ven en España una garantía y un apoyo en la lucha por la libertad y la democracia.

¿Le han trasladado cuál es la razón por la que nos ven así?

Sí. En estos momentos, el gobierno de España depende del partido que ha estado apoyando el chavismo, depende de Podemos. Y, de hecho, nos ha sorprendido el nivel de preocupación y cómo se nos ha llegado a preguntar que Pablo Iglesias vaya a estar de alguna manera involucrado en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Nos ha sorprendido su nivel de conocimiento sobre esa preocupación, que hubiese llegado a EEUU y a Hispanoamérica desde la convención CPAC.

Entre las reuniones que van a mantener estos días, destacan algunas con miembros de la Administración Trump.

Sí, vamos a mantener reuniones con miembros de la Administración, del Senado, Fundaciones, Think Tanks y medios de comunicación.

¿Con qué temas centrales sobre la mesa? ¿Qué interés tiene Vox en mantener esas reuniones?

El tema central es conocerles y que nos conozcan directamente, no a través de la distorsión que les ha llegado de nuestros adversarios políticos o de medios. Queremos que sepan que Vox es un partido comprometido con la democracia, con la libertad en España, con la separación de poderes y también con muchos de los valores que están defendiendo aquí, como la soberanía nacional frente a intereses supranacionales, la defensa de las fronteras, etc. Hay una gran coincidencia con las todas las personas que estamos conociendo en el ámbito de la conferencia conservadora.

¿Hay un buen entendimiento con ellos, igual que con el Gobierno de Trump?

Eso lo iremos viendo durante estos días, pero entendemos que sí. Nosotros vemos la figura de Donald Trump con gran respeto. Fuimos el único partido en España que saludó la llegada del mandatario al Gobierno de EEUU, mientras el resto de los partidos políticos se sumaron a la demolización brutal que padeció, y que hoy padecemos nosotros en España.

¿Habrá encuentro directo con Trump?

Nosotros no hemos solicitado encuentro directo con Trump (sonríe con picardía al responder)

[[H3:No lo han solicitado, lo cual no quiere decir que no lo haya…]]

No lo hemos solicitado, no está previsto que lo haya, hay muchísimas personas en la convención. Muchos votantes de Trump y de las personas que él representa, así que entendemos que su agenda es complicada. No hemos venido a por una fotografía ni a por una sola escena.

¿Qué ambiente destaca de lo que ha presenciado en la convención y de su visita a EEUU?

Sobre todo la falta de sectarismo del movimiento conservador norteamericano. Cómo se han alejado de los dogmatismos ideológicos que caracterizan a la izquierda en todo el mundo y que pretende dictar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Nos ha sorprendido la convergencia de personalidades del mundo conservador, del mundo libertario, es decir, movimientos políticos y sociales que, aparentemente, en Europa podríamos pensar que no pueden coincidir como alternativa política y, sin embargo, aquí en EEUU lo están haciendo.

Y, ¿con qué fórmula? ¿Por qué cree que cosas que no funcionan en España o en Europa, aquí en EEUU sí?

Pues probablemente con la fórmula de la libertad, del respeto a los demás y de una forma muy alejada del sectarismo, que es lo que caracteriza a la sociedad española. De las cosas que más me ha sorprendido es la falta de sectarismo del modelo americano. El sectarismo que caracteriza hoy a España tiene mucho que ver con la política, con la España oficial y no tanto con la España real. Es un sectarismo que vemos en los medios de comunicación, en el Congreso de los Diputados, en las redes sociales…

Cuando habla de sectarismo, ¿a qué se refiere exactamente?

Me refiero al sectarismo que caracteriza a la izquierda a la hora de dictar qué se puede decir y qué no, cómo se etiqueta inmediatamente a cualquier tipo de posición o reacción con los planteamiento de la izquierda. Es decir, si uno quiere defender el control de fronteras, inmediatamente va a ser calificado de xenófobo o de racista. Si uno defiende determinados valores conservadores, es calificado de retrógrado o de machista. La izquierda enseguida pone una etiqueta para impedir el debate público. Y yo creo que eso lleva al sectarismo y a la división de la sociedad.

Con algunas de las ideas que comparten en redes sociales, le acusan de haber hecho resurgir el franquismo.

Lo que ha resurgido en España, pensamos nosotros, es el Comunismo, que hoy tiene asientos en el Consejo de Ministros. Lo que ha resurgido en España es un separatismo con gran fuerza porque, de alguna manera, hoy puede hacer caer al gobierno de España. Realmente los hilos de este gobierno los mueven Maduro y Torra. Y esto es algo que inquieta muchísimo cada vez a más españoles.

Vox no es una amenaza a la democracia, sino que es un partido que se identifica con el sistema democrático, con la separación de poderes, con la libertad y que se opone a la ley de memoria histórica porque creemos que arrebata la libertad de los españoles.

A nosotros no se nos puede decir lo que tenemos que pensar sobre nuestro pasado. Unos pensarán una cosa y otros pensarán otra. Nosotros queremos respetar esa libertad y no dar una doctrina de estado aleccionando a los españoles qué es lo que tienen que pensar o decir. Y no a los ciudadanos, sino a los historiadores. Por eso, al defender la libertad de esa manera, nos han acusado de franquistas.

Hablando de separatismo, ¿qué valoración hace de las medidas que está tomando el gobierno de Sánchez, por un lado la semilibertad concedida a Junqueras y, por otro, la mesa de diálogo, que podría llevar en algún momento a un referéndum de autodeterminación?

Estamos ante una gran irresponsabilidad y ante una gran traición del Gobierno de Sanchez. Nosotros lo que pensamos es que se está poniendo en marcha una amnistía encubierta, en políticos que han cometido los delitos más graves que puede cometer un político. Y, por otra parte, que en esa mesa de negociación se consolida la bilateralidad, el tratamiento de igual a igual. Entre un gobierno regional y el gobierno de toda la nación, y eso para nosotros no es aceptable porque pone en tela de juicio la soberanía de todos los españoles.

¿Cómo cree que se ve este tema fuera de España? ¿Es uno de los temas sobre la mesa para tratar con la Administración Trump?

Es un tema muy importante, no sólo con el gobierno de Trump sino también con las fundaciones conservadoras porque entendemos que el mensaje de concordia y de unidad de España no ha llegado precisamente por la delación de los distintos gobiernos de España, que han permitido que toda la propaganda separatista llegase al ámbito internacional con mucha más eficacia que la información adecuada que tenían que haber trasladado los gobiernos de España. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, estamos tratando de trasladar la importancia del mantenimiento de la unidad de España.

La Marca España es muy reconocida, a veces pensamos que solamente a través de Embajadas y Consulados, pero muy especialmente a través de la gastronomía española, restaurantes y la cantidad de españoles que están aquí triunfando.

No sé si esos españoles quieren volver algún día a España o realmente disfrutan haciendo lo que están haciendo en EEUU, pero es un gran orgullo para nosotros. Creo que la Marca España, que está representada de muchas maneras, no sólo a través de la gastronomía sino a través de un potencial extraordinario que tenemos como nación es nuestra lengua, que es el español.

Eso también nos hace sentir muy orgullosos, ver en la calle y en cualquier esquina a tantas personas que son capaces de hablar nuestro idioma. Creo que eso nos da una medida de la gigantesca potencia que tiene España para encarar el futuro. Y lo que podría hacer España en el concierto de las naciones en el ámbito internacional si se dejase de querellas internas, de separatismos, de sectarismos ideológicos. España es una de las naciones más importantes de la historia y eso nos ha dado la gran potencia en términos económicos y sociales, que representa nuestra lengua. Y hemos de aprovecharla.