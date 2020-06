Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha admitido en una entrevista radiofónica que España necesita mejorar el sistema para recoger los datos sobre la pandemia del coronavirus y que el Gobierno publicará en breve el dato de los fallecidos en las residencias que todavía no ha publicado.

"Hay un campo de mejora aquí " ha reconocido el ministro que ha explicado que no descarta que se eleve la cifra de muertos por Covid-19 cuando se tengan todos los datos y toda la información de los certificados de defunción: "Y si hay que corregir los datos, lo haremos, claro que sí".

El brote de Aragón

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que la Consejería de Sanidad de Aragón ha decretado unas medidas por las que las comarcas oscenses del Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera retroceden a la fase 2 después de detectarse un brote en una explotación hortofrutícola.

Se actuó pronto y con contundencia

Illa ha valorado que el brote se detectó precozmente y se actuó con "mucha contundencia"y ha confiado en que el retroceso a la fase 2 sea "suficiente".

El titular de Sanidad ha asegurado que se está haciendo un seguimiento "muy especial" del brote, aunque ha considerado que "está en vías de ser controlado", y ha informado de que mañana va a haber una reunión bilateral con las autoridades aragonesas para seguir analizando la situación.

La Dirección General de Salud Pública de esa comunidad ha comunicado 33 nuevos casos de coronavirus, de los que 25 se registraron en las comarcas De ellos, 16 se corresponden con contactos de afectados ya diagnosticados previamente y en seis de ellos el ámbito de exposición fue laboral, vinculados al brote en curso en una explotación hortofrutícola en la que ya se habían notificado 8 casos la jornada anterior.

El ministro ha señalado que el resto de brotes activos en toda España, unos once en total, están controlados y ha insistido que el que más preocupa al ministerio es el de Aragón.

Atención en residencias

El responsable de Sanidad ha asegurado también en la entrevista que "no tiene constancia" de muertes de ancianos de residencias de mayores por no ser trasladados a hospitales, pero sí ha admitido que hay que reflexionar y sacar conclusiones. "En ningún momento desde el Gobierno se recomendó no derivar a los ancianos de las residencias a los hospitales" ha afirmado. "Todas las personas tienen derecho al mismo trato" asegura.

Illa ha recordado que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias de las residencias de mayores: "Las comunidades tendrán que hacer balance de lo que ha pasado y tomar las medidas precisas" ha insistido.