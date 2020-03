Salvador Illa anuncia que España ha comprado a China material por importe de 432 millones de euros

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que España ha comprado a China material por importe de 432 millones de euros. La adquisición, para hacer frente a la crisis del coronavirus, incluye más de 550 millones de mascarillas, 950 equipos de respiración asistida, 5,5 millones de pruebas rápidas (test) y 11 millones de guantes.

"El conjunto del gobierno ha trabajado para cerrar esta compra a China, un contrato cerrado de suministro de material y contrato pagado en toda su integridad", ha recalcado Illa.

En rueda de prensa, el ministro de Sanidad ha querido destacar que "no ha habido ninguna confiscación ni retención de materiales, no la habido ni la habrá", y que el Gobierno "seguirá apoyando" todas las acciones de compra que hagan las distintas comunidades autónomas. "Hay que acabar con estos bulos que no ayudan a nada", ha instado Illa.

Salvador Illa ha detallado que las mascarillas adquiridas "serán suministradas a lo largo de ocho semanas; los test rápidos, a lo largo del mes de marzo y abril; los respiradores, entre abril y junio; y los guantes, a lo largo de cuatro semanas". "Esta semana habrá una primera entrega", ha apuntado.

El gobierno de España está activando la "fabricación nacional de todas estas categorías de productos", por lo que Salvador Illa ha aprovechado para "agradecer el esfuerzo que están haciendo las empresas españolas".