Rubalcaba acusa al PP de desconocer "qué caras y qué ojos tienen los que sufren sus políticas"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha acusado al Gobierno del PP de no tener sensibilidad social y de desconocer "qué caras y qué ojos tienen aquellos que están sufriendo sus políticas".

Rubalcaba, en declaraciones a los medios tras visitar las instalaciones de la organización no gubernamental Movimiento por la Paz en el Pozo del Tío Raimundo, en Madrid, ha respondido en estos términos al vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, que ha dicho que el PSOE "puso la pobreza en el centro de la vida de España" durante el anterior Gobierno.

Para Rubalcaba, "lo peor" de esas palabras es que demuestran que Arenas o el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no conocen a la gente a la que están golpeando con sus políticas, no conocen cómo piensan, cómo sienten y sus necesidades". "¿En qué país vive el señor Arenas?", se ha preguntado el secretario general del PSOE, antes de cuestionarse retóricamente si ese dirigente del PP en particular y "la derecha española" en general no saben que hay niños que tienen dificultades para comer cada día y que hay familias buscando comida en los cubos de basura.

Con todo, Rubalcaba ha reiterado su oferta de pacto al Gobierno de Rajoy para un gran acuerdo nacional contra la pobreza y la exclusión social