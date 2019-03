Rivera rechaza las críticas a su propuesta de suprimir el Senado y afirma que "no ha sido útil"

MITIN EN MELILLA DEL LÍDER DE CIUDADANOS

Albert Rivera ha manifestado que el Senado "no ha sabido canalizar el debate territorial como debería haber sido, y ante esa tesitura lo que proponemos es su sustitución por una cámara mucho más eficaz y donde se reúnan los presidentes de los gobiernos autonómicos". Pablo Casado ha afirmado que "no hay mayor irresponsabilidad" que 24 horas antes de "el mayor desafío secesionista" de la democracia española, lanzar el mensaje de que "no valen nada" las instituciones.