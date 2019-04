Rivera pide a Aznar y González "remar en la misma dirección" tras el 26J

En declaraciones a los periodistas después de visitar la fábrica de zapatos Newkers y antes de reunirse con un grupo de industriales en Elche (Alicante), Albert Rivera ha sido preguntado por las palabras de Felipe González contra la "gran coalición" y la sugerencia de José María Aznar de que los candidatos puedan apartarse para favorecer un futuro gabinete. Tras manifestar su "respeto" a los expresidentes y defender que España debe aprovechar su "know-how" (experiencia) igual que otros países, como Estados Unidos, Rivera ha evitado valorar el papel de González y Aznar en la precampaña para no inmiscuirse "en la polémica de los expresidentes" porque "bastante tienen con la crisis interna en el PSOE y el PP" como para que él "meta el dedo en la llaga".

"Lo único que pido es que todos rememos en la misma dirección", porque "España tiene que tener cambios en las políticas de empleo, de educación y para la modernización del país, y necesita un salto cualitativo" para "ir a mejor". Para ello, ha incidido, después del 26 de junio "hay que conseguir gobiernos porque sin un gobierno no habrá cambios, y si no hay posibilidad de cambiar las cosas, no servirá de nada todo esto".

Rivera desea un ejecutivo "tremendamente ambicioso que no se conforme con el paro y no mire a otro lado con la corrupción", y ha instado tanto al PSOE como al PP a "que en vez de estar enfrentados permanentemente, como los últimos 30 años, miren un poquito más por España y ayuden a sacar a este país adelante".

Ha señalado que "un bloqueo institucional no tendrá sentido, pero tampoco que todo siguiera igual porque España y los españoles quieren que cambien muchas cosas". En la línea de los últimos días, ha insistido en su propuesta de "pacto antisillones" para que a la hora de formar Gobierno el debate se centre más en las políticas a desarrollar que en los puestos.

"No hagamos un debate de quien debe ser el ministro, el vicepresidente o el presidente porque vamos a volver a bloquear España", ha advertido Rivera, quien espera que no se anteponga "el egoísmo que algunos tienen" sino la "generosidad y el sentido de Estado".