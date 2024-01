El rey Felipe VI cumple 56 años sin sus hijas

Felipe VI cumple hoy 56 años y lo hace trabajando. Su aniversario coincide con tres audiencias que va a mantener en el Palacio de la Zarzuela con la nueva junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). También tendrá encuentros con la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) y con una representación de los participantes en el acto conmemorativo del CLXXV aniversario de la creación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural (ETSMFMN) de la Universidad Politécnica de Madrid.

El rey no tiene actos por la tarde por lo que, probablemente, hará una celebración con la reina Letizia que hoy no tiene agenda oficial. Sus hijas no estarán con ellos hoy puesto que la princesa Leonor continúa en la Academia Militar General de Zaragoza y la infanta Sofía sigue estudiando bachillerato en Gales (Reino Unido).

En los dos últimos años, el cumpleaños don Felipe ha coincidido con la ausencia de Leonor, la princesa de Asturias, al encontrarse en Gales, en el mismo centro en el que estudia su hermana Sofía desde este curso.

El rey celebra hoy otro aniversario importante para él. Se cumplen 20 años de la visita que hizo junto a su entonces prometida, Letizia Ortiz, al Santuario de Covadonga, en Cangas de Onís (Asturias). La pareja asistió a una misa oficiada por el entones arzobispo de Oviedo, Carlos Osoro. Un lugar muy especial para don Felipe puesto que fue allí donde recibió el título de Príncipe de Asturias, en 1977.

Cumpleaños del rey Felipe VI

Algunos edificios públicos y monumentos de diversas ciudades españolas, como la fuente de Cibeles en Madrid, se han iluminado en homenaje al jefe del Estado con el color de su estandarte, rojo carmesí. La iniciativa parte de la asociación Concordia Real Española que ha querido honrar así al monarca.

El cumpleaños de don Felipe tiene lugar en pleno relevo del jefe de la Casa del Rey. Hace unos días Zarzuela anunció que Jaime Alfonsín dejaba el cargo tras 30 años al servicio del rey Felipe VI, mucho antes de que fuera jefe del Estado. Alfonsín va a ser sustituido por Camilo Villarino, hasta ahora, jefe de gabinete de Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores.