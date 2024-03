El rey emérito abandona España tras su visita a Sanxenxo para participar en las regatas

El tiempo ha permitido al rey Juan Carlos I participar este domingo en el segundo día de regatas en la localidad pontevedresa de Sanxenxo. La ausencia de lluvia ha posibilitado que el ex monarca se embarcase en el Bribón, junto al resto de su tripulación, en las primeras regatas del VI Circuito Liga Española 2024.

Poco después de las 11 de la mañana, el rey salía de casa de Pedro Campos, amigo y también presidente del Club Náutico de Sanxenxo. El rey ha necesitado la ayuda de su asistente para descender las escaleras que dan al pantalán y también para embarcar en el Bribón.

El rey Juan Carlos se ha impuesto en la primera serie de la Liga de 6 Metros 2024 tras firmar un cuarto puesto en la jornada de este domingo, el cual, unido a la primera plaza de la jornada de ayer con Jane Abascal a los mandos, le ha permitido romper el desempate con el 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella.

La tercera posición ha sido para el equipo rumano 'Essentia' de Catalin Trandafir, que, pese a no poder finalizar la prueba de ayer por una rotura en su jarcia, este mediodía consiguió ganar la única prueba celebrada en la ría de Pontevedra.

El gran perjudicado de la jornada dominical ha sido el 'Stardust' de Santiago Campos que ayer, gracias a una navegación conservadora, consiguió no sufrir ninguna avería y situarse en la tercera plaza de podio. No obstante, este domingo, en una jornada en la que la intensidad no superó los ocho nudos, no pudo pasar de un séptimo puesto, lo que relegó hasta la quinta posición de la clasificación general.

Ya a bordo, el rey ha saludado a los vecinos y curiosos que se acercaban a la zona. Ha salido del puerto poco antes del mediodía tras dos horas de navegación en las que el Bribón alcanzó el primer puesto. Después se ha despedido de la prensa que lo aguardaba bajando la ventanilla del vehículo deseando unas "buenas tardes".

Vuelo a Ginebra

Sobre las cuatro de la tarde, el rey ha abandonado la residencia de Pedro Campos rumbo al aeropuerto de Peinador (Vigo) donde el emérito ha tomado un avión con destino a Ginebra.

El padre de Felipe VI llegó a Galicia a última hora del pasado miércoles tras un chequeo médico en Vitoria. Durante su estancia, salió dos días a navegar y recibió, además, la visita de su hija, la de la infanta Elena que, junto a Inés Muíños, mujer de Josep Cusí, lo acompañó en la jornada del viernes. Esa misma noche salieron a cenar en un conocido restaurante de Cambados (Pontevedra).

Participar en todas regatas

La siguiente regata, la segunda serie de la Liga, se disputará entre el 21 y 21 de abril de nuevo en Sanxenxo y según ha informado el Club Náutico esperan que algún equipo extranjero se sume a la flota ya con vistas al europeo. De esta forma, Juan Carlos I tiene previsto, de ser posible, participar en todas las regatas de este año.

