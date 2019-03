Rubalcaba visita al Rey en su cuarto día de recuperación

El equipo médico dirigido por el cirujano Miguel Cabanela que le atiende en este centro sanitario aún no ha realizado ningún pronóstico sobre el tiempo que don Juan Carlos permanecerá ingresado, si bien es previsible que no reciba el alta antes del próximo martes.

A mediodía, la gerente del hospital, Lucía Alonso, dará lectura al parte médico de hoy, en el que Cabanela y el jefe del Servicio Médico de la Casa del Rey, Miguel Fernández Tapia-Ruano, informarán sobre la evolución del paciente en las últimas horas.

Don Juan Carlos recibió ayer nuevamente la visita de la Reina, la infanta Elena y los Príncipes de Asturias -en esta ocasión acompañados por sus hijas Leonor y Sofía- y también acudió al hospital el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien conversó con el jefe del Estado sobre distintos asuntos de actualidad, como la reciente Asamblea General de la ONU.

Rubalcaba: "El Rey está muy bien de ánimo"

Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, ha hablado con el Rey en su visita en el hospital: "Le veo en forma, muy bien de estado de ánimo y con mucha fuerza de voluntad. Es cuestión de muy poco tiempo que le tengamos perfectamente en forma".

En la charla que ambos han mantenido les ha dado tiempo a hablar de muchas cosas: "Hemos hablado de todo, incluso del derbi entre el Real Madrid y el Atlético. Me dijo si había hecho una porra, no me atreví, pero tenía que haberlo hecho. Ha sido mi despacho más personal con el Rey".