Revilla envía por carta una "propuesta rompedora" a Sánchez que incluye un salario de 2.500 euros para quienes no puedan trabajar por el coronavirus

Miguel Ángel Revilla ha trasladado una propuesta "rompedora" a Pedro Sánchez a través de una carta para hacer frente al impacto económico que el coronavirus va a dejar en nuestra sociedad. En la misiva propone que el Estado garantice "todos los sueldos" a los 19,2 millones de afiliados a la Seguridad Social y también a los pensionistas. Además, durante tres meses y para aquellas personas que no puedan trabajar propone un salario de 2.500 euros mensuales.

El presidente cántabro cree que los empleados públicos y los que se dedican a sectores que no han detenido su actividad como supermercados, farmacias o transporte "no tienen problema", aunque advierte de que quedan otros 10 millones de personas que a su entender no pueden trabajar.

Revilla ha compartido estas reflexiones en un vídeo colgado en sus redes sociales y dice que quiere que Sánchez la plantee en la Unión Europea porque dentro "de unos días, en millones de hogares, no entrará ni un euro". "La crisis sanitaria va a pasar, pero quedan las consecuencias económicas", ha avisado.

En total, reclama una inversión de más de cien mil millones de euros para estas dos cuestiones. El jefe del Ejecutivo cántabro cree que esto debería ser de aplicación para toda Europa, y que el endeudamiento que conllevaría debería asumirlo el Banco Central Europeo. "Si no se hace, al problema sanitario se unirá un estallido social", ha apostillado