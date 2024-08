La red ciudadana SARE pide al PSOE vasco "soluciones creativas" para que los presos de ETA cumplan sus penas fuera de prisión

El colectivo SARE, un grupo de apoyo a los presos de ETA, ha pedido al PSOE vasco "soluciones creativas", así lo llaman, para que los 148 presos de ETA que siguen en la cárcel terminen sus penas fuera de prisión. Dicen que así no se alarga "la solución del conflicto".

En el marco de la Aste Nagusia de Donostia, Sare organizó una marcha para reivindicar la vuelta a casa de los presos vinculados a la organización, así como de huidos y deportados. Durante la manifestación, que recorrió las principales calles de la ciudad, Sare denunció las "medidas de excepción" que aún se aplican a estos presos, a pesar de que ETA cesó su actividad hace más de una década. Bajo el lema 'Etxera bidea gertu' (El camino a casa, cerca), los organizadores pidieron una "resolución integral" para poner fin a la dispersión de los presos y favorecer su reintegración.

Por otro lado, Sare destacó que en el último año se han concedido 32 terceros grados a presos de ETA por parte del Gobierno Vasco, aunque seis de ellos han sido recurridos por la Fiscalía. Este progreso es considerado un avance, aunque, según los portavoces de Sare, aún queda un largo camino hacia la "normalización penitenciaria" que permita a más de 100 presos acceder a la semilibertad o libertad condicional

Este contexto refleja la constante demanda de Sare en favor de los derechos de los presos de ETA y su objetivo de lograr su regreso a casa, reforzado durante eventos importantes como la Aste Nagusia.

El colectivo de víctimas del terrorismo asegura que son unos "cínicos"

Antena 3 Noticias ha hablado con Consuelo Ordóñez activista, abogada y presidenta de Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco. Ordoñez considera que la izquierda abertzale "son unos cínicos" que la impunidad "no será el camino" y que "justicia no es venganza si no el derecho de que las víctimas que hemos sufrido su violencia queremos que se cumplan las condenas con arreglo de derecho".

