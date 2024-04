¿Realidad o sueño? Una niña pellizca al Rey en su visita a Las Palmas de Gran Canaria

Este jueves los Reyes han visitado Las Palmas de Gran Canaria para presidir los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2023. En este viaje algunas personas han aprovechado par acercarse hasta el Edificio Miller y saludar a sus majestades. Hasta allí también se ha acercado un grupo pequeño de niños, que se han colocado en primera fila para no perderse nada.

Todo lo que rodea a la familia real es a base de protocolos, pero los más pequeños no entienden de eso, lo que ha terminado en una pequeña anécdota de una niña con el rey Felipe VI.

Al parecer, la menor no se creía lo que estaba viviendo, por eso decidió salir de dudas de la manera más inocente, pellizcando al Rey. La imagen ha sido compartida por la propia Casa Real en sus redes sociales. Un momento que desde luego la pequeña no olvidará, ya que pudo descubrir que no se trataba de un sueño, sino de la realidad.

Una 'melé' a la reina Letizia

La imagen de esta pequeña no es la única escena divertida que ha dejado esta visita. Otro grupo de niños le ha hecho una 'melé' a la reina Letizia. El rey Felipe VI se ha dado cuenta y ha acudido al rescate.

La reina Sofía sigue "en observación" en el hospital

La reina Sofía se encuentra ingresada desde el martes en la clínica Ruber International de Madrid. Ha pasado ya su tercera noche en el hospital por una infección urinaria y fuentes de la Casa Real revelan que su evolución es "favorable" y "rápida". También lo confirma el rey Felipe VI, que fue a visitar a su madre a la clínica este miércoles y aseguró que se encontraba "animada".

De momento, no se ha revelado más detalles del motivo por el que la reina Sofía se encuentra hospitalizada. Se conoce que es por una infección en el tracto urinario. La monarca de 85 años se encuentra "en observación" y el Palacio de la Zarzuela no informa de cuánto tiempo permanecerá en la clínica Ruber de Madrid. Sus hijos, el rey Felipe VI y la infanta Elena acudieron este miércoles a visitar su madre.

Este jueves también ha recibido la visita de la reina Letizia, que acompañaba a su marido el rey Felipe VI. Además, también ha acudido hasta la clínica una amiga de doña Sofía y su secretario. Por ahora, no se espera la visita del rey Juan Carlos, que se fue a Ginebra tras el funeral de Gómez-Acebo.

De momento, se desconoce el tiempo que podría permanecer ingresada la reina Sofía y cuándo recibirá el alta médica. La infección del tracto urinario suele requerir el tratamiento de antibióticos al ser provocada, generalmente, por la entrada de bacterias en el aparato urinario.

