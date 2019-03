Rajoy: "¿Qué sistema quiere cambiar Podemos? ¿El de la educación y la sanidad pública?"

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, ha aprovechado su presencia en el marco de la Convención Nacional del PP para hablar de la actualidad del país, de su partido, de las elecciones anticipadas en Cataluña y de Podemos, a los que ha criticado duramente al desconocer cuál es el sistema que la formación liderada por Pablo Iglesias quiere cambiar.



Así se ha pronunciado Rajoy: "Ahora algunos quieren cambiar el sistema. ¿Qué sistema quieran cambiar? ¿El sistema que les permitió estudiar toda la vida en colegios públicos si quisieron? ¿El sistema que les permite ir a la medicina pública sin pagar a lo largo de toda su vida? ¿El sistema que les permite entrar en la universidad? ¿El sistema por el que tienen becas sin asistir por importe de 1.800 euros al mes? ¿Ese es el sistema que quieren cambiar?"



Rajoy siguió insistiendo en dicha idea: "Insto a Podemos a explicar si el sistema que quieren cambiar es el que da libertad y ofrece una protección de los derechos fundamentales de las personas como nadie. Yo no lo quiero cambiar, lo que quiero es perfecccionarlo porque creo que es de los mejores y porque estoy orgulloso de mi país".



Eso sí, de lo que no quiso pronunciarse fue sobre Luis Bárcenas y las acusaciones que ha vertido el extesorero del partido de que Rajoy conocía la existencia de la contabilidad B. Lo que sí ha querido hacer es reivindicar a la clase política: "Nos ha tocado una época de modas complicadas. Un país donde mucha gente habla mal de su país y mucha gente que también habla mal de su clase política. Hay mucha gente honesta, sensata y trabajadora. Los políticos pueden cometer errores y equivocarse. Aunque algunos no se lo crean somos seres humanos y tenemos sentimientos".



El presidente del Gobierno quiso dejar clara su opinión sobre las elecciones anticipadas en Cataluña: "Es absolutamente descabellado. El único interés que guía a Artur Mas es el partidista. Las elecciones son cada cuatro años y se adelantan cuando el que gobierna no puede gobernar, simplemente porque presenta sus presupuestos y no tiene diputados suficientes para sacarlos adelante. Y si no, son cada cuatro años y no pueden convocarse a la pura conveniencia de cada uno. No se puede someter a los ciudadanos a una campaña de nueve meses".



Para terminar, habló sobre el crecimiento de España sin olvidarse de Cataluña: "España tiene un gran futuro, y cuanto más grande seamos, mejor será su futuro".