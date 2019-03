Rajoy: "He pedido que no tengamos debates estériles y confiemos en los servicios del Estado"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha instado a las fuerzas políticas a evitar "debates estériles" y a confiar "en los servicios del Estado" ante el desafío independentista en Cataluña. En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras reunirse por separado con los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, y Podemos, Pablo Iglesias, además de con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, Rajoy ha apelado a destacar "lo que nos une" ante "la gravedad del desafío" planteado por Junts pel Sí y la CUP con su propuesta de resolución.



El jefe del Ejecutivo ha agradecido la disposición que ha encontrado en todos sus interlocutores y ha asegurado que ha encontrado "consenso con la mayoría" sobre cómo afrontar este asunto. Respecto al caso concreto del líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho esta reflexión: "Nada perdí por haber tenido esa conversación", aunque ha reconocido que son muchas las cuestiones que les separan.



Rajoy ha pedido confianza en los "mecanismos del Estado" para afrontar el reto soberanista y se ha mostrado "satisfecho" por el resultado de las conversaciones que ha mantenido hasta ahora, y que comenzaron con el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Tras asegurar que no se negará "a hablar con ninguna fuerza política", ha dicho que eso podría incluir a CDC, aunque ha precisado que "el único sentido que tendría hablar" con el partido encabezado por Artur Mas "sería pedirles que retiren su propuesta de resolución".



"En una democracia, el cumplimiento de la ley está fuera de discusión. Podemos cambiar las leyes pero no violentarlas, que es lo que están haciendo en Cataluña algunos grupos políticos", ha enfatizado. Rajoy ha destacado que el Gobierno y él mismo tienen "encomendada la labor de cumplir y hacer cumplir las leyes" y ha dicho que asume "la responsabilidad de liderar la respuesta del Estado". No obstante, ha señalado que "estamos ante un reto que compromete a todos".



Aunque ha subrayado la "gravedad del desafío", el jefe del Ejecutivo ha querido mandar "un mensaje de tranqulilidad" porque "el Estado español, con todos sus recursos, tienen mecanismos sobrados para hacer frente a esta situación". "He pedido a todos mis interlocutores que hagamos un ejercicio de confianza en los mecanismos del Estado. Es el momento de buscar lo que nos une", ha señalado. "He pedido que no tengamos debates estériles y confiemos en los servicios del Estado", ha añadido.