Rajoy convocará en Moncloa a Sánchez y Rivera para hablar del desafío catalán

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convocará en el Palacio de la Moncloa a los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, sin excluir a otros dirigentes políticos, para hablar del desafío independentista en Cataluña tras los últimos pasos dados por el Parlament.

En una entrevista en la cadena Ser, Rajoy ha explicado que ya ha hablado con ambos y que tiene previsto reunirse con ellos próximamente, aunque no ha querido adelantar la fecha e informará del encuentro cuando ya se haya producido.

Preguntado si convocará también al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el presidente del Gobierno no tiene inconveniente, aunque ha recordado que Iglesias apuesta por el derecho a decidir y la "liquidación" de la soberanía nacional, planteamientos que no comparte.

Rajoy también ha hablado con el Rey, aunque ha preferido mantener la discreción sobre el contenido de esta conversación y si Felipe VI está preocupado por los acontecimientos en Cataluña.

Por otra parte, Mariano Rajoy ha asegurado que confía en no tener que poner en marcha el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía de Cataluña ante los planes independentistas de los partidos soberanistas. "No me gustaría llegar a eso", y ha apostado por actuar con "prudencia" y "proporcionalidad" ante el desafío independentista.