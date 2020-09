Quim Torra se niega a declarar ante el juez por otra desobediencia: "La sentencia está escrita"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no declara en el juzgado y mantiene que todo es una persecución política. Se ha negado a responder al juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga su segunda causa por desobediencia por desoír una orden judicial para que retirara de la Generalitat una pancarta a favor de los políticos presos.

Torra, que ha llegado al Palau de Justicia arropado por la plana mayor del independentismo, ha comparecido ante el juez instructor Carlos Ramos apenas unos minutos, en los que le ha comunicado su voluntad de acogerse a su derecho a no declarar, ni siquiera a su defensa. Torra comparecía nuevamente como investigado ante el TSJC por desoír una orden judicial para que retirara una pancarta a favor de los políticos presos.

"Tribunal no neutral"

Quim Torra ha explicado después en una declaración en la Generalitat que se ha acogido a su derecho de no declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en su segunda causa por presunta desobediencia porque considera que no es un tribunal neutral y que "la sentencia ya está escrita". Ha enmarcado esta segunda causa dentro de la "persecución política que hay contra los independentistas catalanes", por lo que cree que no será un juicio justo.

Segunda desobediencia

Esta nueva citación se produce cuando el Tribunal Supremo sigue estudiando si confirma su inhabilitación por su primera causa por desobediencia, una condena por el mismo motivo, persistir en mantener las pancartas en los edificios oficiales de la Generalitat en favor de los dirigentes independentista presos, a pesar de las órdenes judiciales.