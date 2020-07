Quim Torra e Iñigo Urkullu plantan a Sánchez y no acudirán a la Conferencia de Presidentes

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha comunicado al presidente de Gobierno que no asistirá ni él ni ningún miembro del Govern a la conferencia de presidentes autonómicos de este viernes en La Rioja.

En una carta, Torra ha criticado que vaya a asistir el rey Felipe VI y considera además que este tipo de reuniones son poco útiles y que la situación sanitaria en Catalunya requiere toda su dedicación. Le reprocha además que no se le haya permitido intervenir telemáticamente: "Ahora es momento de trabajar y no de hacerse fotografías".

El presidente de la Generalitat ha instado a Sánchez a reunirse de forma telemática "de presidente a presidente" para hablar sobre el plan de reactivación de Cataluña tras la pandemia de coronavirus y las demandas que considera que el Gobierno no ha atendido.

"Si bien la materia de la reunión, como sabéis, es de mi interés, la forma que le habéis querido dar y la situación actual de la pandemia en Cataluña me desaconsejan asistir", explica Torra, recrimiando además "que se utilice una cuestión tan importante y grave como la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus para implicar a la Casa Real española, que hoy está más cuestionada que nunca".

Considera que el deber de todos los demócratas es que se investiguen las presuntas irregularidades de la monarquía y no "contribuir a limpiar su imagen organizando actos vinculados a una gran crisis que ha afectado a tantísima gente", y ha recordado que el Parlament pidió la abdicación de Felipe VI.

Lee aquí la carta completa:

Urkullu mantiene que no irá a la Conferencia de Presidentes

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reiterado que no va a acudir conferencia porque todabía no hay "fecha" de la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico. Este martes envió una carta a Sánchez en la que le anunciaba que "no acudiría" a este foro.

Fuentes del Gobierno vasco inciden en que en la reunión de la Comisión Mixta del Concierto se debe fijar el límite de endeudamiento de Euskadi para este año. En este sentido, se quejan de que el País Vasco "ha sido excluido del tramo de los 5.000 millones del fondo del Gobierno español que se va a utilizar para paliar el descenso de recaudación".