Quién es Alvise Pérez y qué es el partido 'Se Acabó la Fiesta'

Los sondeos conceden la quinta posición entre los partidos más votados en España a 'Se Acabó la Fiesta', formación que podría conseguir, según las últimas encuestas, un porcentaje de votos al nivel de Junts y más que ERC, Bildu, el BNG o el PNV, todos ellos con representación en el Parlamento Europeo en la última legislatura.

'Se Acabó la Fiesta' no ha elaborado un programa electoral por escrito, pero gracias a las intervenciones públicas de sus miembros se puede saber que tiene como base "la anticorrupción". Sus principales objetivos serían la lucha contra la corrupción, la reforma del sistema político, la protección de las libertades y derechos (en especial la libertad de expresión y la defensa de los menores) y la reforma del Estado con una reducción significativa de la Administración para conseguir que sea menos burocrática y más eficiente.

Alvise Pérez

El líder de este nuevo partido es Luis 'Alvise' Pérez. Este sevillano de tan solo 34 años estudió un grado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Durante sus años de estudiante, comenzó a adentrarse en la política y se afilió como voluntario a UPyD. Tras un paso por Leeds -en el que se convirtió en delegado internacional de 'Liberal Youth'-, se afilió a Ciudadanos y fue nombrado jefe de gabinete del grupo en las Cortes Valencianas en 2017 con Toni Cantó. Tras la debacle del partido en 2019, comenzó a trabajar de forma independiente compartiendo contenido por Internet.

Saltó a la fama a partir de difundir información contra diferentes políticos y, especialmente, por promover manifestaciones ante la sede socialista de Ferraz. Recientemente, anunció su candidatura a las elecciones europeas con el partido 'Se Acabó la Fiesta', con el objetivo de "eliminar la mafia política, mediática y judicial".

"Yo no había nacido y líderes de la oposición como Feijóo o Abascal ya estaban mamando de la teta pública. Quieras o no eso desgasta", declaró Alvise hace unos días, proponiéndose como la mejor opción. Asimismo, aseguró que, en caso de que se convirtiera en eurodiputado, repartiría entre toda su comunidad de seguidores los 2.400.000 euros que, según él, cobraría en los cinco años. "No voy a cobrar un euro de la política porque ni lo necesito ni lo quiero", explicó.

¿Quién vota a Alvise?

'Se Acabó la Fiesta' se nutre fundamentalmente de votantes de Vox, pero también de Ciudadanos y del Partido Popular. Tiene mucha mejor acogida entre los hombres que entre las mujeres y triunfa entre el electorado más joven. De hecho, el comunicador se lleva el 11,2% de los votos de quienes no pudieron votar en 2019 porque no habían cumplido aún 18 años.

Pero el 44,6% de las personas a las que ha preguntado el Centro de Investigaciones Sociológicas del Gobierno (CIS) para sus encuestas ni siquiera le conoce. La razón es que el partido no recibe financiación pública, no participa en debates, ni hace una campaña electoral tradicional.

