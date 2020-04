Quejas por las pegas a la ayuda del ejército en una residencia de Tarragona con 37 muertos por coronavirus

Los familiares de los ancianos de la residencia Nostrallar, en Els Pallaresos, Tarragona, están preocupados por el brote de coronavirus, que podría haber causado ya 37 muertos en el centro. Este geriátrico motivó una polémica al difundirse que podría no haberse permitido a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desinfectarlo. Incluso la fiscalía inició una investigación. Los trabajadores dicen que ha empeorado la situación por no haber atendido el ofrecimiento.

Torra rechaza las ayudas "no coordinadas"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que no rechaza la ayuda del Ejército para hacer frente al coronavirus: "Yo no tengo ningún problema en que el Ejército español nos venga a ayudar en tareas en las que consideramos que nos tiene que ayudar, tareas humanitarias y de ayuda a la población". En rueda de prensa telemática con medios internacionales, ha recordado que ya agradeció la ayuda del Ejército en la extinción del incendio de la Ribera d'Ebre (Tarragona) el verano pasado, pero ha pedido que haya "coordinación y las cosas se hagan de una determinada manera".

Así, ha sostenido que los hospitales de campaña deben estar coordinados por la Conselleria de Salud y deben asignarse a un hospital: "Si no, no tiene ningún sentido", y ha afirmado que este es el motivo por el que la Generalitat rechazó el hospital de campaña que se quería instalar en Sant Andreu de la Barca (Barcelona): "Si se hubiese hecho con la coordinación que se necesitaba, las cosas hubiesen sido muy distintas. No puede ser que en este momento se tome una decisión que no esté coordinada con el Departamento de Salud. Eso fue un error". Sobre este asunto, Torra también ha criticado la investigación que se ha abierto contra él mismo y la consellera de Salud, Alba Vergés: "Creo que la consellera no se lo merece por todo el trabajo que está haciendo. Esta denuncia que se ha planteado me parece una infamia".

El regimiento Barcelona 63, movilizado

A la misma hora el director del gabinete del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Carlos Pérez Martínez, ha destacado la labor de un regimiento del Ejército de Tierra en la operación Balmis contra la pandemia, el de Infantería de Barcelona número 63, que se ha organizado por turnos en unidades de un centenar de militares. Según ha explicado en rueda de prensa el general Pérez Martínez, durante el estado de alarma, este regimiento ubicado en Cataluña ha desinfectado 19 residencias de mayores, 9 hospitales y centros de atención primaria y 15 estaciones de metro, así como otras infraestructuras de las provincias de Barcelona y Tarragona.