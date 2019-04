¿Qué opinan los catalanes sobre no encender las luces navideñas hasta que salgan de la cárcel los exconsellers?

Esta montaña rusa política está afectando a la sociedad catalana y lo que encontramos es disparidad de opiniones. La decisión de la jueza Lamela no ha contentado a todos.

Los que están en contra consideran que es "un abuso excesivo", "no creen que se tengan que juzgar de esta manera". Y otros, están a favor, "están pagando por el daño que han hecho".

Aunque algunos piden más diálogo, "esto no se hace así", "no tiene solución". Y algunos opinan que Puigdemont no debería ocultarse y estar aquí junto a los demás exconsellers.

Como forma de protesta el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardá pidió a los gobiernos municipales que no instalasen las luces de navidad "hasta que los tengamos en casa".

Mientras que el Ayuntamiento de Barcelona mantiene la previsión de encender el alumbrado navideño de toda la ciudad el próximo 23 de noviembre con un acto en la Rambla en homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto.

La iniciativa, que ha tenido una buena acogida en las redes sociales, no parece que haya tenido efecto en la capital catalana donde hace semanas que empezó a instalarse el alumbrado de Navidad. "Ningún cambio previsto", han indicado fuentes municipales al respecto.