Puigdemont recibe abucheos durante el acto de homenaje a las víctimas del atentado de Hipercor

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sido abucheado este lunes al iniciar su intervención en el acto de homenaje en Barcelona a las víctimas del atentado de Hipercor, del que este lunes se ha cumplido el 30 aniversario. Los gritos de reproche de una parte de los asistentes, algunos de ellos como "Viva España" o "golpista", han interrumpido a Puigdemont cuando empezaba su discurso, lo que ha obligado a intervenir al presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), José Vargas, para pedir que se le permitiera continuar.

Vargas ha cogido el micrófono con el que estaba intentando hablar Puigdemont y se ha dirigido hacia la parte de los asistentes que increpaban al presidente catalán para pedirles "por favor" que callaran. "Estamos en un acto de víctimas del terrorismo, no en un acto político", ha esgrimido el dirigente de la ACVOT, que con sus palabras ha logrado acallar a las personas que protestaban, por lo que Puigdemont ha podido continuar su discurso sin más interrupciones y, al finalizar, ha sido aplaudido por algunos asistentes.

Antes del discurso de Puigdemont, habían intervenido en el acto el propio Vargas así como el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que han recibido aplausos. Entre los asistentes al acto había el lehendakari Iñigo Urkullu, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, los consellers de Interior, Jordi Jané, y Justicia, Carles Mundó, así como dirigentes políticos como Jordi Turull (JxS), Inés Arrimadas (C's) y Xavier García Albiol (PP), además de mandos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona.

Las instituciones rinden homenaje a las víctimas del Hipercor 30 años después

Más allá de ese incidente, Gobierno, Generalitat, Ejecutivo vasco y Ayuntamiento de Barcelona han rendido homenaje a las víctimas del atentado terrorista de Hipercor, en una jornada repleta de actos de recuerdo. Una potente explosión de un coche-bomba aparcado en el centro comercial Hipercor de Barcelona, hace 30 años, causó la peor masacre perpetrada por la banda terrorista ETA, que asesinó a 21 personas -cuatro niños- y causó heridas a otras 45.

A primera hora de la mañana, Puigdemont ha llamado, ante los miembros de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, a "persistir" en el proceso soberanista catalán y, para ello, ha aludido a la "persistencia" que hubo en el combate contra ETA. Puigdemont ha dicho que "si no hubiera sido por la persistencia, este combate -contra ETA- no se hubiera ganado". "En unos años diremos lo mismo: que hemos conseguido lo que el pueblo de Cataluña se ha propuesto porque persistimos, porque no nos resignamos", ha añadido en alusión al referéndum independentista.

Ciudadanos, PSC y PPC han criticado a Puigdemont por esta comparación, al que han acusado de hablar solo de lo que "divide" a la sociedad y le han exigido "disculpas". El líder del PPC, Xavier garcía Albiol, ha llegado a hablar de "mente pervertida" y de "mezquindad" por "insultar a las víctimas".

Ya por la tarde, el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona ha inaugurado una exposición fotográfica sobre los 30 años del atentado de Hipercor, que estará abierta hasta el día 24, en un acto presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Organizada por la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo y la Fundación Centro Memorial de las Víctimas, en la muestra también han colaborado el Ministerio del Interior, el de Educación, la Fundación de Víctimas del Terrorismo y la Agencia Efe, que ha cedido gratuitamente fotografías de su archivo.

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y el conseller de Interior, Jordi Jané, también han asistido al acto, así como el presidente de la ACVOT, José Vargas; el director de la Fundación Centro Memorial, Florencio Domínguez, y la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco. La muestra contiene un recorrido visual con fotografías de la Agencia Efe y textos explicativos en castellano, catalán e inglés sobre el atentado en Hipercor, en el que murieron 21 personas, pero también sobre otros perpetrados por los mismos autores en esas fechas, además de un recuerdo para las 54 víctimas mortales de ETA en Cataluña.

Posteriormente, se ha producido el acto ante el monolito de la Avenida de la Meridiana. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido disculpas a las víctimas del atentado de Hipercor por si el Ayuntamiento no ha estado siempre a su lado, un "mea culpa" al que se ha añadido Puigdemont porque "algunas veces, demasiadas", las instituciones no han estado "a la altura" y no han sabido "responder" a las necesidades de las víctimas, sin "empatizar".

Minutos antes, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, había pedido que la UE potencie la Carta de Derechos de las Víctimas del Terrorismo para garantizar por igual los derechos de las víctimas de un atentado, independientemente del país europeo. También ha afirmado que en España la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos y la Ertzaintza se coordinan "de verdad" y tienen gran "dedicación", como se demuestra a su juicio en las reuniones semanales de la Mesa de Evaluación de la amenaza terrorista.

Al acto han asistido, entre otros, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el lehendakari Íñigo Urkullu, los consellers de Interior, Jordi Jané, y Justicia, Carles Mundó, así como mandos de la Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos y Guardia Urbana. Al finalizar, estudiantes de la escuela de música "Sis Cordes" de Lloret de Mar (Girona) han entonado el "Cant dels ocells" mientras familiares de las víctimas depositaban un ramo de flores al monumento erigido en la Avenida Meridiana, a escasos metros de donde hace 30 años ETA perpetró su mayor masacre.