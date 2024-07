La princesa Leonor se atreve con el portugués en el discurso de su primer viaje oficial: "Quiero brindar por estas magnificas relaciones"

La princesa Leonor ha inaugurado este viernes su agenda internacional con su primer viaje oficial a Portugal. Esta mañana, la princesa ha sido despedida con honores en el pabellón de Estado del aeropuerto de Barajas de Madrid y, sobre las 10:30 horas, el avión de la Fuerza Aérea Española ha despegado rumbo a Lisboa.

La Princesa ha aterrizado poco después en el aeropuerto militar Figo Maduro, donde se le ha dado la bienvenida con un cordón de honor. Allí estaban el embajador de España en Lisboa, Juan Fernández Trigo, el de Portugal en Madrid, João Mira Gomes, y el jefe de Protocolo portugués, Jorge Silva.

Una vez ahí, a las 11:00 horas (hora local), su agenda se ha abierto a las en el Monasterio de los Jerónimos, con una ofrenda floral ante la tumba del gran icono de las letras portuguesas, Luís de Camões.

A continuación, escoltada por un escuadrón de caballería, Leonor de Borbón se ha trasladado al Palacio de Belém -la residencia presidencial- para el recibimiento oficial con honores a cargo de Rebelo de Sousa. En el palacio, se ha reunido con el jefe del Estado portugués y con las delegaciones de ambos países. En esta reunión, Marcelo Rebelo de Sousa ha impuesto a la Princesa la banda de la Gran Cruz de la Orden de Cristo, una de las más altas distinciones del país luso.

A continuación, han disfrutado de un almuerzo en el que, tanto la Princesa como el presidente portugués, han pronunciado discursos. La Princesa ha aprovechado su turno para poner en valor la "amistad sincera" y el "respeto profundo y mutuo" que comparten ambos países y ha señalado lo "especial" que es para ella que Portugal haya sido el destino de su primer viaje oficial en solitario, pues "fue el primer destino de mis padres como reyes de España".

Además, ha confesado lo "feliz" que le hace este viaje, "que esperaba con muchas ganas", y ha dedicado unas palabras en portugués a Rebelo de Sousa y al "querido povo portugués, que tanto estimo" ("querido pueblo portugués, que tanto estimo").

La visita finalizará esta tarde en en el Oceanário lisboeta, donde también le acompañará Rebelo de Sousa, con un encuentro con jóvenes científicos que trabajan en programas de conservación de los océanos y del medio marino.

El discurso completo

Muchas gracias, Señor Presidente, por sus amables palabras, por la hospitalidad y por el inmenso cariño con los que me estáis recibiendo aquí, en Lisboa, en Portugal, en mi primer viaje oficial al extranjero.

Hace diez años este querido país fue el primer destino de mis padres como reyes de España, así que no puedo negar lo especial que es también para mí estar aquí hoy. Ellos, que han estado aquí en tantas ocasiones, me han hablado con gran afecto, 'com saudade', de sus visitas a Portugal, del cariño que han recibido en sus calles y de cómo habéis hecho que se sintieran siempre en casa.

Así me siento yo hoy. Este es un viaje que esperaba con muchas ganas y que me hace muy feliz.

Esta mañana he conocido el Monasterio de los Jerónimos y la tumba de Luis de Camões. Y estoy deseando ir esta tarde el Oceanario de Lisboa y charlar con los jóvenes científicos que trabajan allí para reflexionar juntos sobre nuestro futuro y el de nuestro planeta.

Portugal y España comparten una vecindad que va mucho más allá de la simple proximidad geográfica; es una vecindad multidimensional y que se traduce en una amistad sincera y un respeto profundo y mutuo entre nuestros dos países.

Quero fazer um brinde a estas magnificas relações, a Vossa Excelência, querido Presidente Rebelo de Sousa, e ao querido povo portugués, que tanto estimo. Saúde. (Quiero brindar por estas magnificas relaciones, por Vuestra Excelencia, querido Presidente Rebelo de Sousa, y por el querido pueblo portugués, que tanto estimo, Salud).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com