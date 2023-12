El PP presentará mociones a los ayuntamientos por si alguien del PSOE "se rebela" contra el pacto con Bildu

La polémica sobre la alcaldía de Pamplona continúa. El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper, ha comunicado este lunes que su partido va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de España para "comprobar" si aún hay "dignidad suficiente" en "algún responsable socialista" para "rebelarse" contra el pacto al que han llegado PSN y Bildu en Pamplona para desbancar a UPN del ayuntamiento. "Creemos que es indignante el silencio y creemos que es indignante que se trague ante este tipo de decisiones", ha considerado Sémper, quien ha pedido "formalmente" al PSOE que de "marcha atrás" en ese pacto con Bildu.

Durante una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha recordado que unos días atrás el grupo municipal de EH Bildu en Pamplona se negó a condenar el acto vandálico contra la placa que recuerda el asesinato de José Luis Prieto o la profanación de la tumba de Fernando Buesa. "¿Estos son los que van a gobernar? ¿esta es la nueva normalidad que algunos portavoces socialistas reclaman?", se cuestionaba.

Tras considerar que Bildu sigue defendiendo que ETA tuvo alguna razón de ser, ha procedido a acusar a Sánchez de cruzar una línea roja. "No hay línea roja alguna para Sánchez, no hay principio ético y moral que haya hecho saltar por los aires y esto merece toda nuestra censura", recalcaba.

El dirigente del PP ha remarcado que "quienes no tuvieron vergüenza en cerrar pactos ocultos con Bildu, tienen hoy la desvergüenza de justificarlos por razones políticas, cuando la única y exclusiva razón la saben todos los ciudadanos: los intereses aritméticos de Sánchez" para continuar en Moncloa. También ha destacado que este domingo en Pamplona hubo miles de personas que salieron a la calle para trasladar a Pedro Sánchez que no es posible "levantar muros" con partidos que lo que quieren es derribar la España constitucional. Bajo su punto de vista, "así no se construye un país", sino que "se debilita una nación".

"Estoy convencido de que la historia nos pondrá a cada uno en nuestro sitio en esta materia y que es más virtuoso defender la integridad del ejercicio de la política conforme a principios éticos y morales, que su derribo por parte de Sánchez", ha dicho después de advertir que el PP continuará trabajando para quitar alcaldías a Bildu "pactando si es necesario con el Partido Socialista y otras formaciones políticas".