Polémica en Burriana: Vox veta la película 'Barbie' y '20.000 especies de abejas' en la biblioteca de la localidad

'Barbie' y '20.000 especies de abejas' no estará en la Biblioteca de Burriana por una motivación "ideológica y política". Es lo que ha denunciado Compromís en las últimas horas.

Su portavoz, Jorge Alarcón, con el que ha podido hablar Antena 3 Noticias, asegura que algunos usuarios han solicitado esas películas en el establecimiento público y que no se encuentran porque Vox dice las ha vetado: "Parece que estamos volviendo siglos atrás, queremos investigar si se ha incumplido la ley de bibliotecas. El bibliotecario debe poder comprar y adquirir títulos sin que sea filtrado por ningún concejal".

En este caso, explica Alarcón se ha excluido estos ejemplares por su "marca ideológica de género y LGTBI" por eso, desde el partido, piden la dimisión del concejal de Cultura y se plantean llevar estas cuestiones por la vía legal: "Pedimos su dimisión y si es necesario presentaremos también las alegaciones correspondientes".

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burriana, Jesús Albiol, a través de declaraciones en redes sociales, ha negado que se trate de una prohibición y señala a Compromís: "¿Censura? Es falso, no hay censura. No comprar todo, no es censura. Hay que tener en cuenta una cosa, en política nada ocurre por casualidad, esta cuestión de las dos películas es un asunto de hace dos meses. Es un asunto que Compromís ha filtrado, esto es un documento que no era público y que ellos han decidido que es ahora cuando tiene que salir a la palestra".

En este sentido, ha anunciado que solicitará abrir un expediente al funcionario que ha "filtrado" que su departamento no ha autorizado dicha compra.

En su intervención Albiol asegurado que "si la quieren ver en Netflix la puede ver y sino se compra un DVD". Unas declaraciones que también se comentado entre algunos vecinos de la localidad: "No veo coherente censurar una forma de pensar. Lo más importante es la libertad de expresión"; "las películas están ahí, el que quiera que las vea"; "la gente debe verlas y luego opinar".

El alcalde de Burriana anuncia que sí estarán disponibles en la biblioteca

Esta polémica ha llevado al alcalde de Burriana ha pronunciarse hace unas horas. Jorge Monferrer Daudí, ha defendido que "Burriana tiene un gobierno para todos y las películas de 'Barbie' y '20.000 especies de abejas' estarán en la Biblioteca Municipal".

"La Biblioteca Municipal va a continuar ofreciendo un contenido diverso y plural, tal y como defiende la normativa vigente, y por tanto seguirán estando a disposición de los ciudadanos materiales con contenidos de género, diversidad sexual y LGTBIQ+, sin censuras", añade.

En un comunicado, el edil del Partido Popular, ha asegurado que: "Este equipo de Gobierno, por más que algunos se empeñen en dañar la imagen de Burriana para sacar rédito político, seguirá trabajando desde el sentido común, la pluralidad y la libertad", además explica que la Concejalía de Turismo ya tenía previsto reproducir la película 'Barbie' junto a otros títulos como 'A todo Tren 2', 'Vaya Vacaciones' o 'El Gato con Botas', durante el cine de verano que estará abierto al público en la costa.

Fuentes cercanas a Jorge Monferrer Daudí, aseguran que el Alcalde no tenía conocimiento de la decisión de su concejal de Cultura.

El Ayuntamiento de Cabanes responde añadiendo las películas a su cartel del próximo cine de verano

El alcalde de Cabanes, David Casanova, ha anunciado dos de las películas 'Barbie' y '20.000 especies de abejas' se proyectarán en el cine de verano durante los meses de julio y agosto: "Nosotros dentro del cine de verano y viendo la censura que hay de Vox, vamos a optar por proyectarla en nuestro cine para así dar una respuesta firme ante la falta de libertad de expresión y a favor del feminismo y los derechos de cualquier persona sea cual sea su educación sexual".

Además, al preguntarle por la decisión del Concejal de Burriana, Casanova ha sido contundente: "Son unos hechos lamentables en pleno siglo XXI que hablemos de censura de películas. No entendemos cual es la línea a seguir. No podemos retroceder como si estuviéramos en plena dictadura franquista. Tenemos todo el derecho para pensar y mostrarnos como somos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com