Podemos sufre un 'batacazo' en las elecciones del País Vasco, se queda sin representación y Sumar consigue un escaño

Elkarrekin Podemos soñaba con mantener los escaños en el Parlamento vasco. En los anteriores comicios había sacado seis parlamentarios, sin embargo, tras las elecciones celebradas este domingo 21 de abril, se ha quedado muy lejos de cumplir su deseo.

El resultado no ha sido el esperado para la formación morada, que se ha quedado sin representación en el País Vasco. Sumar sí que logra sacar un escaño.

La candidata a lehendakari de Podemos, Miren Gorrotxategi, animaba a la ciudadanía vasca a votar cuando ha acudido al colegio Zabaldarra en Durango.. Ahí se ha dado cuenta de que no aparecía en el censo. "Esto es muy sospechoso, no me quieren dejar votar", decía en los pasillos tratando de explicar el por qué no estaba. Y es que su apellido, escrito con 'ch' según aparece en su DNI, no figuraba en la lista del censo. Finalmente, sí que aparecía en el censo con el apellido escrito en euskera.

"Todos somos iguales; los de arriba, los de abajo, los más jóvenes, los más viejos. Nuestro voto vale lo mismo, Que no decidan los demás por ti", ha expresado ante los medios.

