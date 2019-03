Podemos dice que estará listo para gobernar dentro de un año y medio

El líder y eurodiputado de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este viernes que está convencido de que su formación podría estar lista dentro de un año y medio para conformar un gabinete de Gobierno con gente "más preparada" que la de "los partidos de la casta" y capaz de mejorar la situación de España y cambiar "radicalmente el tablero político".

Así lo ha asegurado durante la rueda de prensa que ha ofrecido Iglesias en Madrid junto con los otros cuatro eurodiputados electos de la nueva formación para valorar los resultados electorales en los comicios europeos del domingo. "Pensamos que hemos derrotados a los cínicos", ha señalado, para añadir, no obstante, que el resultado "es prometedor pero no suficiente".

"Por ahora no hemos podido cumplir nuestro objetivo. No nacimos para ser una fuerza testimonial sino para participar del cambio político. Toca caminar en esa dirección", ha señalado, tras destacar que estas elecciones les han demostrado que cuentan con un gran apoyo social, y que muchos ciudadanos están de acuerdo con los principios que defienden, entre ellos, "buena parte de las bases y los votantes" del PSOE, no así sus dirigentes.