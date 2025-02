Podemos asegura que mantuvo a Monedero en los chats del partido porque las víctimas no siguieron adelante con la denuncia

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, asegura que la formación morada mantuvo a Juan Carlos Monedero en los chats de Telegram del partido porque las víctimas no siguieron adelante con la denuncia y afirma que no lo expulsarán del partido hasta hallar pruebas contundentes. "En este país a los hombres poderosos no se les quitaba de sus puestos hasta que no había una tormenta mediática. Nosotros actuamos apartando a Monedero cuando no había ninguna presión mediática y garantizamos en Podemos un espacio seguro para todas las mujeres", ha dicho el actual portavoz.

El partido considera que su forma de actuar ha sido ejemplar ante un caso de esta naturaleza "porque se han tomado medidas tras conocer la denuncia de las afectadas apartando a Monedero de cualquier acto de partido público o privado. Sin embargo, Podemos confirma que no suspende de militancia al presunto acosador porque dichas víctimas no han querido seguir adelante con su denuncia y por ello no hay materia como para una suspensión de militancia a Monedero porque "la denunciante no quiso ir más allá del procedimiento seguro y confidencial que se puso a su disposición", relató Fernández.

Podemos confirma que es la dirección del partido quien decidió separarlo de actos como la Fiesta de la Primavera, la Universidad de Otoño o la última Conferencia Política del partido y que tomaron esta decisión cuando no había presión mediática alguna. En todo caso, Podemos no ha querido explicar por qué el exdirigente recibió apoyo explícito de la líder de la formación Ione Belarra, ni de por qué ha seguido trabajando en el entorno del partido.

Yolanda Díaz: "Esto está causando un daño enorme"

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reconocido que el caso de Monedero está causando un "daño enorme" a la imagen de la izquierda, aunque ha intentado desvincular el fenómeno de la política, afirmando que la violencia sexual y machista "no va de partidos".

Díaz hizo estas declaraciones durante su intervención en un foro, donde fue preguntada por el impacto de las denuncias por violencia sexual contra Monedero en el espacio progresista. La dirigente insistió en que este tipo de delitos son "transversales" y afectan a todas las ideologías por igual, pero no dejó de subrayar que el caso específico de Monedero está provocando una grave crisis de credibilidad dentro de Podemos.

