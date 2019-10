PODCAST: El discurso de la princesa

Hubo periodistas que publicaron que era un niño antes de que naciera. La reflexión era la siguiente: la corona no podía permitirse que naciera una niña porque no sé si sabéis que en España, todavía, si eres un niño heredas la corona por delante de tus hermanas hayas nacido el último. Es lo que le pasó el Principe, hoy rey Felipe. Así que tener una niña primero era un problema para los tiempos que corren. Y así surgieron las teorías de la conspiración. Soy Cristina de Juany en este podcast os cuento detalles inéditos de la princesa Leonor.

Los conspiranóicos no solo publicaron que era un niño, es que afirmaron que se había seleccionado genéticamente. De hecho llegamos a escuchar que la entonces princesa había Asturias había acudido en el Institutito Valenciano de Infertilidad de Valencia, ojo, entrando desde el tejado en un helicóptero. El bebé llegó a tener nombre. Se publicó que se llamaría Carlos.

Los periodistas que seguíamos a los príncipes no sabíamos qué contestar cuando nos preguntaban… entendíamos que era imposible que nadie lo supiera salvo sus padres y el médico…pero tampoco podíamos negarlo. ¿quién podía?.

Hasta un domingo la casa real envio un sms, historia anunciando que la princesa Letizia ingresaba en el hospital. El parto se adelantó tres semanas Así lo recuerdan María Manjavacas, periodista que sigue a la Casa Real en la Cadena ser y Ascensión Vázquez, de Telemadrid.

La niña, porque fue UNA NIÑA, nació el lunes 31 de octubre a las dos menos cuarto de la madrugada. La niña pesó 3.540 gramos y midió cuarenta y siete centímetros. Y entonces compareció el príncipe…Un príncipe emocionado

Era una niña. Una niña con un nombre inesperado. Leonor. Muchos eruditos buscaron su nombre en libros antiguos para encontrar la explicación a esa sorpresa…pero la explicación según su padre, era mucho más sencilla.

Y también nos contó el príncipe, que no quisieron saber si era niño o niña hasta que nació. Pero si algo recordamos todos y todas las que estuvimos en la puerta de la Ruber Internacional es la lluvia. NO paró de caer durante los siete días que estuvimos resguardados bajo un toldo, compartiendo termos, paraguas y calefacciones del coche para secarnos. Hasta el príncipe, pidió perdón

Llovió a mares durante una semana hasta que la presentaron en público..el 7 de noviembre por la mañana con un sol radiante…y una princesa Letizia, también radiante…

A los periodistas nos dijo que había descubierto que había nacido para ser madre. Después de esta presentación en sociedad no fue fácil verla. La decisión férrea de sus padres era apartarla del foco y protegerla lo máximo posible.

De ella supimos que había nacido con un angioma en la nariz que según algunos había que operar y que finalmente se quitó con el tiempo…y muchos otros rumores que jamás se confirmaron y que a los periodistas que hacíamos casa real nos dieron muchos dolores de cabeza.

Eso se dijo. Que Leonor niña era sorda. Hasta que el día que presentaron ante la Virgen de Atocha –una tradición de los Borbones- la niña escuchó las campanas, los aplausos y los flashes y se dio la vuelta. Pues no, sorda no era. También se dijo que era coja, porque en una felicitación navideña no se le veía pierna , búsquenla, es la de 2016.

Y mientras Leonor, empezó el colegio y en su primer día no dijo ni una palabra aunque se enfrentó a un ejército de flashes. Y la niña sin inmutarse volvió la cabeza y dijo adiós con la mano.

Hace ahora un año, justo cuando cumplía 13, hizo su primera acto público de verdad, el primero en el que se subiá una tarima para pronunciar uas palabras. En concreto para leer la Constitución con su padre detrás, vigilante. Cuando se bajó del escenario solo buscó la aprobación de su madre.

Ahora, esa niña, debuta en los premios que ahora llevan su nombre, los princesa de Asturias. Hace unos días su madre dijo que estaba muy tranquila e ilusionada.

Y AQUÍ ESTAMOS casi los mismos, 14 años después de aquella noche lluviosa en la Ruber. Leonor debuta, a la misma edad que su padre que también dio aquí su primer discurso a los 14.

Mismo lugar, mismos años y mismo mensaje. El de la continuidad de la corona.