Pere Aragonès cesa al vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró

El presidente catalán, Pere Aragonès, cancelaba los actos de su agenda y convocaba una reunión extraordinaria para hoy tras la crisis entre ERC y Junts en el Palau de la Generalitat.

El encuentro se produce después de que Junts planteara que Aragonès se someta a una cuestión de confianza si no concreta cómo cumplir el acuerdo del Govern. Un terremoto político que aviva la inestabilidad del gobierno de coalición.

Aragonès asegura tras la reunión mantenida que se está atravesando un nivel "complicado" a nivel "económico y social" y que la obligación del Gobierno es trasladar "seguridad y confianza" a la ciudanía: "Y aquí es evidente que las desconfianzas no ayudan a cumplir los objetivos".

"La situación actual ha generado una desconfianza con el vicepresidente Jordi Puigneró, que no me informó de la cuestión, y por lo tanto he decidido cesarlo a la espera de que Junts proponga una nueva persona para el cargo de vicepresidente y la consellería que el señor Puigneró ostentaba", declara Aragonès tras la reunión mantenida.

Junts aplaza la reunión a mañana jueves

JxCat ha aplazado la reunión de su ejecutiva al jueves por la mañana "por motivos logísticos". Está previsto que que aborden "la situación actual" referida a la crisis en el gobierno de coalición.

La reunión se producirá después de que Aragonès anuncie el cese del vicepresidente de la Generalitat.