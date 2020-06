Pedro Duque niega que el Gobierno ocultase información sobre el 8M: "Es absurdo y destructivamente sectario intentar pensar eso"

Más información El informe de la Guardia Civil sobre el 8M acusa a Sanidad de ocultar la sugerencia de la UE

Continúan las reacciones al informe de la Guardia Civil que sostiene que el Gobierno ocultó información relevante sobre la pandemia del coronavirus y que habría afectado a la celebración de la manifestación del 8 de marzo.

El Ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha asegurado que es absurdo y destructivamente sectario" sostener que el Gobierno ocultó información sobre la alerta sanitaria respecto al coronavirus.

"Es absurdo y destructivamente sectario intentar pensar eso. De ninguna manera se puede pensar que un ministro o yo tuviésemos información y que la hubiésemos ocultado", ha indicado Pedro Duque en una entrevista en la COPE

Duque ha defendido que "en esos momento no se sabían las cosas y no se sabía que los no sintomáticos podían contagiar".

"Lo que se puede pensar es que la ciencia no fue lo bastante rápida para determinar todo eso a la vez que ocurría la pandemia", explicó Duque.

El ministro de Ciencia e Innovación ha asegurado que "a toro pasado" todos sabían lo que se debía haber hecho.

"Mucho más hubiera que haber cortado, los restaurantes, transportes públicos, los cines", aseveró Duque.

Por último, sobre los desajustes en las cifras de muertos en la epidemia del coronavirus, Duque aseguró que "habrá que estudiarlo con la máxima transparencia".

"El numero mas fiable es el del ministerio de Ciencia (sobre la mortalidad) y estadísticamente salen unos 43.000 personas mas de lo que normalmente se puede esperar en años como estos. ¿Que ha sido por el virus? No se puede saber. Hay otros temas importantes y peligrosos para la salud que también habrían podido influir. Habrá que estudiarlo con la máxima transparencia. Se sabrá pero se tardará tiempo", concluyó Duque.