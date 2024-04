Patrycia Centeno, sobre Pedro Sánchez: "No tiene precedentes que mantenga en vilo a la ciudadanía para tomar una decisión"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este miércoles que cancela su agenda pública durante unos días para, palabras textuales, reflexionar si continúa al frente del Gobierno de España tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez. Una decisión que ha tomado después de la denuncia de la organización 'Manos Limpias'. "Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", ha escrito en la carta, de cuatro páginas, que ha enviado a la ciudadanía a través de sus redes sociales. En esa carta, el presidente se define cómo un "hombre profundamente enamorado" y asegura que está viviendo estos momentos con impotencia.

Pero la actitud y los gestos del presidenteen la jornada de este miércoles en el Congreso ya dejaban ver su enfado. Por la mañana, llega solo, dando la espalda y sin saludar, por el pasillo ya mostraba un gesto serio y alguna mueca, según José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal: "refleja principalmente tensión, enfado y convencimiento". Durante la jornada se le ve en varias ocasiones apretar la boca, lo que para el experto se traduce en: "estrés, tensión...". Un pleno que ha sido complicado para Sánchez.

Ninguno de los líderes políticos han hecho referencia a la información que ya se sabía sobre las diligencias previas que un juzgado ha abierto contra Begoña Gómez, su mujer, ha sido él quien ha hecho alusión al contestar a Rufián: "en un día como hoy y después de las noticias que he conocido sigo creyendo en la Justicia de mi país", una respuesta que podría reflejar: "a nivel facial, enfado; y el hecho de que sujete el micro constantemente refleja tensión nerviosa a nivel cerebral".

Pero su indirectas no se quedaban solamente en Rufián, también cargaba contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo: "ese es el resultado de la política de desinformación y bulos que ustedes están practicando", y contra Santiago Abascal: "usted es un paradigma de la desinformación". Una vez finalizado el pleno, Sánchez ha salido del Congreso como entró, con un semblante serio que muestra un estado de ánimo que es poco habitual en presidente del Gobierno.

"Denota cierto disgusto, incluso asco"

En las Noticias de la Mañana, Manu Sánchez ha podido hablar en directo con Patrycia Centeno, experta en comunicación no verbal, quien ha analizado este aspecto en la figura del presidente del Gobierno durante este miércoles. "Sobre todo en esa respuesta a Gabriel Rufián, cuando dice que aún confía en la Justicia, vemos un gesto que denota cierto disgusto, incluso asco en el momento en el que levanta la nariz y el labio, arruga la nariz y el labio, ahí vemos cierto hartazgo. Ese gesto no se puede fingir", explica.

Un aspecto que Patrycia señala como "sorprendente" es que "se dirija a los ciudadanos por carta", puesto que "no estamos acostumbrados a ello". Pero, sobre todo resalta que "lo que no tiene precedentes es que mantenga en vilo a toda la ciudadanía para tomar una decisión, es algo que no se había visto en política hasta hoy", sentencia.

Acerca de la declaración de amor a su esposa en la carta que lanza a la ciudadanía, considera que "es una declaración de amor, en ese sentido nos puede parecer mejor o peor, pero sí que es cierto que es algo novedoso, que un sentimiento tan profundo, un sentimiento tan íntimo cuando él está pidiendo respeto por su vida familiar y su vida íntima, pero después en esta carta declare ese amor hacia su mujer es un poco incongruente".

