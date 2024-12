La pareja de Ayuso anuncia una querella contra Reyes Maroto por injurias y le pide 20.000 euros

Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado su intención de presentar una querella por injurias y calumnias contra la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, si no se retracta de las declaraciones en las que le llamó "defraudador confeso". Por ello, solicita una indemnización con 20.000 euros.

Los letrados de González Amador han presentado una solicitud de conciliación en los jugados, que es el paso previo a la interposición de la querella. Asimismo, reclama 20.000 euros a la exministra por sus declaraciones en relación con la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la causa abierta al primero por fraude fiscal.

Maroto dijo que "hay mucho ruido" en relación a esa causa y que "el fondo de la cuestión" es que "el único que de momento es un defraudador confeso" es "la pareja de la señora Ayuso".

Alberto González Amador ha demandado ante el Tribunal Supremo a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por intromisión ilegítima en su derecho al honor, y le reclama por ello 40.000 euros, debido a unas declaraciones en las que afirmó que la presidenta madrileña podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude".

Lo hizo después de que Montero no acudiese el pasado 2 de octubre al acto de conciliación convocado en un juzgado madrileño tras la demanda que interpuso. La pareja de la presidenta madrileña continúa así la ofensiva judicial emprendida contra varios ministros por declaraciones en relación al pacto que ofreció su defensa a la Fiscalía para reconocer dos delitos fiscales y evitar así ir a juicio.

Ayuso acusa de una "operación de Estado" contra ella

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido al programa de 'Espejo Público' de Antena 3 para hablar sobre la actualidad. Ayuso acusa a varios altos cargos del Gobierno y asegura que fue Pedro Sánchez quien puso en funcionamiento "a todos los poderes del Estado" contra ella.

Por ejemplo, "a la Fiscalía General del Estado, cuyo fiscal -Álvaro García Ortiz- está imputado, a la abogada del Estado... ¿Hay derecho a que esto esté ocurriendo? A la vez todos los ministros insultado, difamando y luego el gabinete del presidente del Gobierno...", dice al empezar la entrevista la presidenta autonómica.

"Llega Lobato, lo utiliza contra mi, me acusa de corrupción, cuando mi Gobierno no tiene corrupción, esto no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid", asegura. "Mi pareja no tiene nada que ver con mi vida laboral", insiste Ayuso. "Juan Lobato lo utilizó, lo hizo durante muchos meses... y me estuvo pidiendo dimisiones y cuando vio que se estaba metiendo en un problema y que lo que estaba haciendo es fraudulento es cuando se fue a un notario", añade Ayuso sobre la filtración de información del novio de Ayuso.

