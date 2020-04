Pablo Iglesias reivindica una república con un jefe de Estado que no vista de militar

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha defendido, en el aniversario de la proclamación en 1931 de la II República, que los "mejores valores" para avanzar hacia el "futuro", en este momento de crisis por el coronavirus, son los republicanos, y ha rendido homenaje "a todos los compatriotas que imaginaron un país, una República", donde "todos fueran iguales ante la ley" y "donde mandara el pueblo y no el poder económico". Además, el secretario general de Podemos ha aprovechado para criticar a la Monarquía y a la figura del Rey y, en concreto, el hecho de que el Jefe del Estado pueda "aparecer vestido con un uniforme militar", y el ejército no éste subordinado al poder civil.

En un texto que ha compartido a lo largo de un hilo en las redes sociales, Iglesias recuerda "a los hombres y mujeres" que "pelearon por esos valores" e instauraron la II República, y les reconoce como los "pioneros" de la democracia española. "14 de abril, memoria, democracia, justicia social, futuro, República", reivindica Iglesias en su mensaje. "Esos valores por los que pelearon, y por los que han seguido peleando sus hijos y nietos a lo largo de nuestra Historia, los valores republicanos, son los que hoy, más que nunca, en momentos en los que se toma conciencia del valor de lo común y de lo público, nos van a permitir avanzar", defiende. El vicepresidente segundo del Gobierno comienza su escrito asegurando que en estos días en los que "se reordenan las prioridades" y la realidad "recuerda de un golpe cuáles son las cosas que verdaderamente importan", hay que "recordar a los hombres y mujeres" que pelearon por esos valores; valores que, según Iglesias, "hoy todo el mundo entiende como los mejores valores".

Una república donde todos tuvieran derecho a intentar ser felices

En esta línea, continúa asegurando que hay que recordar "a quienes lo arriesgaron todo y fueron capaces de dar los primeros pasos para que en España fueran una realidad, por primera vez, la sanidad pública, la educación pública y un sistema de protección social". También "a quienes lucharon" para que España pudiera tener, por primera vez, "un texto constitucional que hablara de igualdad entre las personas, de los derechos de los trabajadores, del reparto justo de la riqueza, de un Estado laico, de la protección de las identidades y las lenguas de España, del derecho a la cultura". "A las mujeres, muchas de las cuales se dejaron la libertad o la vida, para que en España hubiera, por primera vez, derecho al voto femenino", añade. En este punto, asegura que también hay que recordar "a todos los compatriotas que imaginaron un país, una República, donde nadie fuera más que nadie" y todos -"todos", enfatiza-, fueran "iguales ante la ley", "donde mandara el pueblo y no el poder económico" y "donde la corrupción no fuera un instrumento para burlar la democracia". "Donde no viéramos a un Jefe del Estado vestido con uniforme militar, porque es un representante del pueblo; donde el ejército estuviera subordinado, por vez primera en España, al poder civil. Una patria en la que todas las personas, independientemente de cuál fuera su apellido, tuvieran derecho a intentar ser felices", apostilla. Por todo ello, Iglesias defiende que los que pelearon por estos valores a principios del siglo XX "fueron los pioneros de nuestra democracia". "14 de abril, memoria, democracia, justicia social, futuro, República", concluye su texto, que acompaña de una fotografía en blanco y negro del día en el que se proclamó la II República, en la que destaca a color la bandera republicana.